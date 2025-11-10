Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:56 PM IST

    നെട്ടൂരിന്‍റെ അക്ഷരവെളിച്ചം; എ​സ്.​വി യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്​ 104 വ​യ​സ്സ്

    നെട്ടൂരിന്‍റെ അക്ഷരവെളിച്ചം; എ​സ്.​വി യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്​ 104 വ​യ​സ്സ്
    നെ​ട്ടൂ​ർ: നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്​ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച നെ​ട്ടൂ​ർ എ​സ്.​വി യു.​പി സ്കൂ​ൾ നൂ​റി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ. പോ​യ കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​താ​പ​വും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ൾ നാ​ടി​നും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കും അ​റി​വി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​വും തി​ള​ക്ക​വും പ​ക​ർ​ന്ന്​​ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    100 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ചെ​റി​യ ദ്വീ​പ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന നെ​ട്ടൂ​രി​ൽ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ സ്നേ​ഹി​യാ​യ കേ​ശ​വ​മേ​നോ​നാ​ണ്​ നെ​ട്ടൂ​ർ എ​സ്.​വി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. 1921ൽ ​ലോ​വ​ർ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1966ലാ​ണ്​ യു.​പി.​സ്കൂ​ൾ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2005ൽ ​സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ൽ.​കെ.​ജി​യും 2006ൽ ​യു.​കെ.​ജി.​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നെ​ട്ടൂ​രി​ലെ ആ​ദ്യ കാ​ല സ്കൂ​ളാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഓ​ല മേ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഓ​ടി​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും പു​തു​ക്കി പ​ണി​തു. നാ​ടി​ന്റെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​വും മാ​റി.

    നി​ല​വി​ൽ 100 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 2009ൽ ​എം.​എ​ൽ.​എ ദി​നേ​ശ് മ​ണി 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. 2021ൽ ​കൊ​ച്ചി​ൻ ഷി​പ്പ് യാ​ർ​ഡ് സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 20 ല​ക്ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ട്ട്​ ക്ലാ​സ്സ് മു​റി​ക​ളു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​രു​നി​ല​കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ആ​റ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ്​ റൂം, ​ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ന്‍റ്​ റീ​ഡി​ങ് റും ​എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ന്​ സ്കൂ​ളി​നു​ണ്ട്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്​​കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. 2025ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന്​ എം.​എ. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് റെ​ക്കോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കോ​ടെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ല​ക്ഷ്മി ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം കു​റി​ച്ച​തും എ​സ്.​വി.​യു.​പി.​സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്. സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ സ​നൂ​പ് കെ. ​യൂ​സ​ഫ്, നാ​ട​ക ക​ലാ​കാ​ര​ൻ അ​ഡ്വ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡി.​ജി.​പി റ​ഫീ​ഖ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹ​മീ​ദ്, ഹൈ​കോ​ട​തി സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഡ്വ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പു​ല്ലു​വ​ള്ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഈ ​സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ലും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഉ​പ​ജി​ല്ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടാ​ൻ ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഉ​പ​ജി​ല്ല അ​റ​ബി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​കാ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ളി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്ന സ്വ​പ്നം കൂ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ജ്യോ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

