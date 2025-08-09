Begin typing your search above and press return to search.
    നീറ്റ്-യു.ജി എം.സി.സി കൗൺസലിങ്: ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

    9-18 വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം
    നീറ്റ്-യു.ജി എം.സി.സി കൗൺസലിങ്: ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
    ​അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചേ​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴ് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 വ​രെ​യു​ള്ള ചോ​യ്സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജ്, കോ​ഴ്സി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ഇ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തു​ക്കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.mcc.nic.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും മാ​റ്റം: എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് വൈ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്റ​ൽ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്/​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 9-18 വ​രെ ന​ട​ക്കും. 24ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്/​പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15-25 വ​രെ. പ്ര​വേ​ശ​നം 30ന​കം നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2-5 വ​രെ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം എം.​സി.​സി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ൻ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഡി​ലീ​ഷ​ൻ/​പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ വീ​ണ്ടും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 16ന് ​പു​നഃ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​അ​ന്തി​മ ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും www.cee.kerala.gov.in സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

