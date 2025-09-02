Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    2 Sept 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 7:10 AM IST

    നീറ്റ് യു.ജി കൗൺസലിങ്: രണ്ടാംഘട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് ​ഷെഡ്യൂളായി

    സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 12ന്
    Neet UG
    ​എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നീ​റ്റ്-​യു.​ജി-​എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വാ​ട്ട/​എ​യിം​സു​ക​ൾ/​ജി​പ്മെ​ർ/​ക​ൽ​പി​ത/​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നീ​റ്റ്-​യു.​ജി റാ​ങ്ക് പു​തു​ക്കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് അ​ട​ക്ക​ൽ, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. 12ന് ​സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 13-19 വ​രെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജ്, കോ​ഴ്സി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ഇ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​തു​ട​ങ്ങും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫീ​സ​ട​വ്, കോ​ഴ്സ്, കോ​ള​ജു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24നും 29​നും മ​ധ്യേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. നാ​ലു​മു​ത​ൽ 10 വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഫീ​സ്, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14നും 17​നും മ​ധ്യേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. 18ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. 19-25 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    പു​തു​ക്കി​യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.mcc.nic.in ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും മാ​റ്റം

    എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ്-​യു.​ജി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് വൈ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​തു​ട​ങ്ങി 19ന് ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. 25ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് എം.​സി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നും ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10നും ​മ​ധ്യേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വി​ധ​മാ​ണ് ​ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16നും 18​നും മ​ധ്യേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. 25ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.അ​തേ​സ​മ​യം എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഉ​ട​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തു​ക്കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ www.cee.kerala.gov.in ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

