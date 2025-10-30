Begin typing your search above and press return to search.
    നീറ്റ് പി.ജി: ആദ്യ റൗണ്ട് ചോയിസ് ഫില്ലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ അഞ്ചുവരെ

    നീറ്റ് പി.ജി: ആദ്യ റൗണ്ട് ചോയിസ് ഫില്ലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ അഞ്ചുവരെ
    എം.​സി.​സി നീ​റ്റ് പി.​ജി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ www.mcc.nic.in ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നീ​റ്റ്-​പി​ജി 2025ൽ ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫീ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ്, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫ​ലം ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് 9-15 വ​രെ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്​​​ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഫീ​സ് പേ​യ്​​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​തു​ട​ങ്ങും. 24ന​കം ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണം. സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 26ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 27നും ​ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​നും മ​ധ്യേ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഫീ​സ് പേ​യ്​​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. 14ന​കം ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 17ന്. ​പ്ര​വേ​ശ​നം 18 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ.

    സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ഴി​ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടി​നും 15നും ​മ​ധ്യേ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ/ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി/ ഒ.​ബി.​സി/ പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി 500 രൂ​പ. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക യ​ഥാ​ക്ര​മം 25000 രൂ​പ, 10000 രൂ​പ. ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് -5000 രൂ​പ. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​​പ്പോ​സി​റ്റ് -ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ (എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​കം). സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും.

    ‘നീ​റ്റ് പി.​ജി’ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല നീ​റ്റ് പി.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും എം.​സി.​സി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് തു​ട​ങ്ങി 15ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​വം​ബ​ർ 20ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 25 ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ. ഡി​സം​ബ​ർ 10ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 15-26വ​രെ. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 5-10 വ​രെ. പ്ര​വേ​ശ​നം 15ന​കം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് mcc നി​ർ​ദേ​ശം. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് www.cee.kerala.gov.inൽ ​യ​ഥാ​സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കും.

