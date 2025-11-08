Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    8 Nov 2025 10:07 PM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 10:07 PM IST

    നീറ്റ്–പി.ജി ഉത്തര സൂചിക നയം വെളിപ്പെടുത്തണം -സുപ്രീംകോടതി

    നീറ്റ്–പി.ജി ഉത്തര സൂചിക നയം വെളിപ്പെടുത്തണം -സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ (നീ​റ്റ്-​പി.​ജി) ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നാ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ന് (എ​ൻ.‌​ബി.‌​ഇ) നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    നീ​റ്റ്-​പി.​ജി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, വി​പു​ല്‍ പ​ഞ്ചോ​ളി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി എ​ൻ.​ബി.​ഇ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു

