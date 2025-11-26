Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    26 Nov 2025 6:54 AM IST
    26 Nov 2025 6:54 AM IST

    എം.സി.സി-നീറ്റ് പി.ജി കൗൺസലിങ്; സമയക്രമത്തിൽ വീണ്ടും മാറ്റം

    • ​ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ഡി​സം​ബ​ർ 5-9, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 12ന്
    • പു​തു​ക്കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ www.mcc.nic.inൽ
    ​അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള നീ​റ്റ്-​പി.​ജി (എം.​ഡി/​എം.​എ​സ്/​ഡി.​എ​ൻ.​ബി) കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി (എം.​സി.​സി) വീ​ണ്ടും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ഇ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്/​പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തു​ക്കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.mcc.nic.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര/​ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 13നും 21​നും മ​ധ്യേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഫീ​സ​ട​ച്ച് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് 30ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്. മൂ​ന്നി​നും 11നും ​മ​ധ്യേ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഫീ​സ് പേ​മെ​ന്റ്, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 15നും 18​നു​മി​ട​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 21ന്. ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ സ​മ​യ​മു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്

    എം.​സി.​സി​യു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ച് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴു വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 10-21 വ​രെ. 28ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​തു​ട​ങ്ങി ജ​നു​വ​രി 11ന് ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. പ്ര​വേ​ശ​നം 17ന​കം. സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 21-24 വ​രെ. പ്ര​വേ​ശ​നം ജ​നു​വ​രി 31ന​കം. പി.​ജി കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​തു​ട​ങ്ങാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

