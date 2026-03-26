    Posted On
    date_range 26 March 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 8:01 AM IST

    ‘നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ്’ മേ​​യ് ര​​ണ്ടി​​ന്

      ‘എം.​​ഡി.​​എ​​സ്’ കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ എ​​ലി​​ജി​​ബി​​ലി​​റ്റി കം ​​എ​​ൻ​​ട്ര​​ൻ​​സ് ടെ​​സ്റ്റ് (നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ് 2026)​ മേ​​യ് ര​​ണ്ടി​​ന് ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ത്തും. നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ബോ​​ർ​​ഡ് ഓ​​ഫ് എ​​ക്സാ​​മി​​നേ​​ഷ​​ൻ​​സ് ഇ​​ൻ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ സ​​യ​​ൻ​​സ​​സി​​നാ​​ണ് പ​​രീ​​ക്ഷാ ചു​​മ​​ത​​ല. വി​​ജ്ഞാ​​പ​​ന​​വും വി​​വ​​ര​​ണ​​പ​​ത്രി​​ക​​യും https://natboard.edu.inൽ. ​​ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ മാ​​ർ​​ച്ച് 30 വ​​രെ അ​​പേ​​ക്ഷ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കും.

      അ​​പേ​​ക്ഷ/​​പ​​രീ​​ക്ഷാ ഫീ​​സ് ● ജ​​ന​​റ​​ൽ, ഒ.​​ബി.​​സി, ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് 3500 രൂ​​പ. പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി/​​വ​​ർ​​ഗം, ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് 2500 രൂ​​പ മ​​തി.

      യോ​​ഗ്യ​​ത ● .​​ഡി.​​എ​​സ് ബി​​രു​​ദം. സം​​സ്ഥാ​​ന ഡെ​​ന്റ​​ൽ കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ൽ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്ക​​ണം. 12 മാ​​സ​​ത്തെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത റൊ​​ട്ടേ​​റ്റ​​റി ഇ​​ന്റേ​​ൺ​​ഷി​​പ്/​​പ്രാ​​ക്ടി​​ക്ക​​ൽ ട്രെ​​യി​​നി​​ങ് 2026 മേ​​യ് 31ന​​കം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്ക​​ണം.

      പ​​രീ​​ക്ഷ ● മേ​​യ് ര​​ണ്ടി​​ന് 2-5 മ​​ണി​​വ​​രെ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ക​​മ്പ്യൂ​​ട്ട​​ർ അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത ‘നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ്’ പ​​രീ​​ക്ഷ​​യി​​ൽ ബി.​​ഡി.​​എ​​സ് നി​​ല​​വാ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള 240 മ​​ൾ​​ട്ടി​​പ്പി​​ൾ ചോ​​യ്സ് ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​വും. ശ​​രി ഉ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ന് നാ​​ലു​​മാ​​ർ​​ക്ക്. തെ​​റ്റി​​യാ​​ൽ ഒ​​രു​​മാ​​ർ​​ക്ക് കു​​റ​​ക്കും. അ​​ഡ്മി​​റ്റ് കാ​​ർ​​ഡ് ഏ​​പ്രി​​ൽ 29ന് ​​ല​​ഭ്യ​​മാ​​കും.

      കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം, ക​​ണ്ണൂ​​ർ, കൊ​​ല്ലം, കോ​​ട്ട​​യം, കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, മ​​ല​​പ്പു​​റം, തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം, തൃ​​ശൂ​​ർ ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ​​രീ​​ക്ഷാ​​കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​വും. ജൂ​​ൺ ര​​ണ്ടി​​ന് പ​​രീ​​ക്ഷാ​​ഫ​​ലം പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തും.

      നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ് 2026ൽ ​​യോ​​ഗ്യ​​ത നേ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന് ജ​​ന​​റ​​ൽ/​​ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ 50 പെ​​ർ​​സെ​ൈ​​ന്റ​​ലി​​ൽ കു​​റ​​യാ​​തെ​​യും എ​​സ്.​​സി/​​എ​​സ്.​​ടി/​​ഒ.​​ബി.​​സി വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ 40 പെ​​ർ​​സ​ൈ​​ന്റ​​ലി​​ൽ കു​​റ​​യാ​​തെ​​യും ജ​​ന​​റ​​ൽ ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ 45 പെ​​ർ​​സ​ൈ​​ന്റ​​ലി​​ൽ കു​​റ​​യാ​​തെ​​യും ക​​ര​​സ്ഥ​​മാ​​ക്ക​​ണം. മെ​​റി​​റ്റ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​ന്ന ‘നീ​​റ്റ് എം.​​ഡി.​​എ​​സ് 2026’ റാ​​ങ്ക്‍ലി​​സ്റ്റി​​ന് ന​​ട​​പ്പ് അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ എം.​​ഡി.​​എ​​സ് പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് പ്രാ​​ബ​​ല്യം.

      അ​​ഡ്മി​​ഷ​​ൻ ● രാ​​ജ്യ​​ത്തെ വി​​വി​​ധ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ൾ/​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന എം.​​ഡി.​​എ​​സ് കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന് ‘നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ്’ യോ​​ഗ്യ​​ത നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​ണ്.

      എ​​ല്ലാ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും 50 ശ​​ത​​മാ​​നം അ​​ഖി​​​ലേ​​ന്ത്യ ​േക്വാ​​ട്ട സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലും സം​​സ്ഥാ​​ന ​േക്വാ​​ട്ട സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലും സ്വ​​കാ​​ര്യ ഡെ​​ന്റ​​ൽ കോ​​ള​​ജു​​ക​​ൾ/​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, വാ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ൾ, ആം​​ഡ് ഫോ​​ഴ്സ​​സ് മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ സ​​ർ​​വി​​സ​​സ് സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന എം.​​ഡി.​​എ​​സ് സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലും നീ​​റ്റ്-​​എം.​​ഡി.​​എ​​സ് റാ​​ങ്ക് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചാ​​ണ് ​പ്ര​​വേ​​ശ​​നം. എ​​ന്നാ​​ൽ, എ​​യിം​​സ് ​ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ഇ​​തി​​ന്റെ പ​​രി​​ധി​​യി​​ൽ​​പെ​​ടി​​ല്ല.

      ആ​​ർ​​മി ഡെ​​ന്റ​​ൽ കോ​​ർ​​പ്സി​​ൽ ഷോ​​ർ​​ട്ട് സ​​ർ​​വി​​സ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ വ​​ഴി ഡെ​​ന്റ​​ൽ സ​​ർ​​ജ​​ന്മാ​​രാ​​കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള (ബി.​​ഡി.​​എ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് എം.​​ഡി.​​എ​​സ്) സ്ക്രി​​നീ​​ങ് പ​​രീ​​ക്ഷ കൂ​​ടി​​യാ​​ണി​​ത്.

      എം.​​ഡി.​​എ​​സ് അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യ ​േക്വാ​​ട്ട സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലും മ​​റ്റും മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കൗ​​ൺ​​സ​​ലി​​ങ് ക​​മ്മി​​റ്റി​​യും സ്റ്റേ​​റ്റ് ​േക്വാ​​ട്ട സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന പ്ര​​വേ​​ശ​​ന പ​​രീ​​ക്ഷാ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ കൗ​​ൺ​​സ​​ലി​​ങ് വ​​ഴി​​യാ​​ണ് പ്ര​​വേ​​ശ​​നം.

      News Summary - NEET-MDS on May 2nd
