Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:08 AM IST

    നീറ്റ്​ 2025 ഫലം സമർപ്പിക്കണം

    neet
    പ്രതാകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​എ.​എം.​എ​സ്, ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്, ബി.​യു.​എം.​എ​സ്​ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും നീ​റ്റ് (യു.​ജി) യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നീ​റ്റ് (യു.​ജി) 2025 ഫ​ലം പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ 24ന്​ ​രാ​​ത്രി 11.59 വ​രെ www.cee.kerala.gov.in ൽ ​സൗ​ക​ര്യ​ം. ആ​യൂ​ർ​വേ​ദ/ ഹോ​മി​യോ/ സി​ദ്ധ/ യു​നാ​നി കോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‌ പു​തു​താ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് ഒ​ടു​ക്കാ​നും 24ന്​ ​രാ​​ത്രി 11.59 വ​രെ www.cee.kerala.gov.in ൽ ​സൗ​ക​ര്യം

    ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​യൂ​ർ​വേ​ദ/ ഹോ​മി​യോ/ സി​ദ്ധ/ യു​നാ​നി/ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സ്‌​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​നു​ശേ​ഷം ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​ൻ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തും. ഇ​തി​ന് 25ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.cee.kerala.gov.in ൽ. ​ന​മ്പ​ര്‍: 04712525300

    TAGS:CareereducationresultsNEET Ug
    News Summary - NEET 2025 results must be submitted
