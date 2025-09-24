Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    24 Sept 2025 3:59 PM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 3:59 PM IST

    എം.​എ​സ്‍സി പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​​ന്റോ​മോ​ള​ജി പ്ര​വേ​ശ​നം

    സീ​റ്റു​ക​ൾ 20, അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10
    എം.​എ​സ്‍സി പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​​ന്റോ​മോ​ള​ജി പ്ര​വേ​ശ​നം
    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ലെ ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ-​വെ​ക്ട​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ 2025-27 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എം.​എ​സ്‍സി പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ന്റോ​മോ​ള​ജി (പി.​എ​ച്ച്.​ഇ) കോ​ഴ്സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് കോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം, പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സ്, അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​റം എ​ന്നി​വ https://vcrc.icmr.org.inൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. ആ​കെ 20 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 43,350 രൂ​പ, ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം 35,000 രൂ​പ.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​എ​സ്‍സി (ബ​യോ​ള​ജി/​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ/​ബ​യോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി/​മൈ​ക്രോ ബ​യോ​ള​ജി/​ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ്) (സു​വോ​ള​ജി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റോ​മോ​ള​ജി ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം). അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രെ​യും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് യോ​ഗ്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 രൂ​പ വീ​തം സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും (ഇ​ൻ​സ​ർ​വീ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡി​ല്ല). അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 500 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 250 രൂ​പ മ​തി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ-​വെ​ക്ട​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ മാ​റ്റാ​വു​ന്ന ഡി​മാ​ന്റ് ഡ്രാ​ഫ്റ്റാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​​യോ​ടൊ​പ്പം ഫീ​സ് ന​ൽ​കാം. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ്പീ​ഡ് പോ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന​കം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്ക​ണം. വി​ലാ​സ​വും മ​റ്റു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം ന​വം​ബ​ർ 10ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

