cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ര​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ച്ച 18449 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 9432 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ആ​ളി​ല്ല. അഥവാ, 51.12 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നാ​ക്ക സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​ള്ള​ത്​ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ 3240 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 2796 എ​ണ്ണ​വും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.

ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 2045 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 1424 എ​ണ്ണ​വും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ 1845 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 1117 എ​ണ്ണ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 1887ൽ 929 ​എ​ണ്ണ​വും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പു​റ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ഓ​പ​ൺ മെ​റി​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തും. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും. Show Full Article

News Summary -

More than half of the reserved seats (ews) are vacant