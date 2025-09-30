Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 7:19 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​നം; കോടതി വിധി എൻ.എസ്​.എസിന്​ മാത്രം ബാധകമെന്ന്​ മന്ത്രി

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​നം; കോടതി വിധി എൻ.എസ്​.എസിന്​ മാത്രം ബാധകമെന്ന്​ മന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്രം ബാ​ധ​ക​മെ​ന്ന എ.​ജി​യു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​നു ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ധി മ​റ്റു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ബാ​ധ​ക​മാ​ണോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വീ​ണ്ടും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാ​മെ​ന്നും മോ​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​യ​മ​നം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നും കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ജി​ല്ലാ​ത​ല സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ലാ​ത​ല സ​മി​തി മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ന പ്ര​ക്രി​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 25ന​കം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ വി​വി​ധ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ 1300ലേ​റെ ഒ​ഴി​വ് വി​വി​ധ ജി​ല്ല സ​മി​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. 1100 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 10ന​കം അ​ദാ​ല​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. 2016 മു​ത​ല്‍ മു​ത​ല്‍ 25 വ​രെ 1.12 ല​ക്ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക- അ​ന​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം എ​യ്ഡ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:NSSaided schoolcourt verdictV Sivankutty
    News Summary - Minister says court verdict applies only to NSS Appointments in vacancies other than reserved seats
