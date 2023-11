ആറ്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലേക്ക് സൈനിക സ്കൂൾ പ്രവേശനപരീക്ഷ ജനുവരി 21ന്

cancel By വിജി.കെ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link രാ​ജ്യ​ത്തെ 33 സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​റ്, ഒ​മ്പ​ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച 19 സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ (AISSEE-2024) 186 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജ​നു​വ​രി 21ന് ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തും. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം 2.00 മു​ത​ൽ 4.30 വ​രെ​യും ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് 2.00 മു​ത​ൽ 5.00 വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. പേ​ന​യും പേ​പ്പ​റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഒ​ബ്ജ​ക്ടീ​വ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സി.​എം.​ആ​ർ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

ആ​റാം ക്ലാ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ലാം​ഗ്വേ​ജ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മ​ള​ക്കു​ന്ന 125 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. പ​ര​മാ​വ​ധി 300 മാ​ർ​ക്ക്. മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ട, ഉ​ർ​ദു, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 150 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. പ​ര​മാ​വ​ധി 400 മാ​ർ​ക്ക്. പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​നും 25 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ​യും എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മൊ​ത്തം 40 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്ക​ണം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മി​നി​മം മാ​ർ​ക്ക് നി​ഷ്‍ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. AISSEE-2024 റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഇ-​കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ന​ൽ​കും. 33 സ​ർ​ക്കാ​ർ സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും 67 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​നം/​കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കും. സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​സ്.​സി-15 ശ​ത​മാ​നം, എ​സ്.​ടി-7.5 ശ​ത​മാ​നം, ഒ.​ബി.​സി-​എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ 27 ശ​ത​മാ​നം. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ആ​റാം ക്ലാ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് 31.3.2024ൽ 10-12 ​വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് 13-15 വ​യ​സ്സാ​ണ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി. അം​ഗീ​കൃ​ത സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നും എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ​വ. സൈ​നി​ക സ്കൂ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ 74 സീ​റ്റു​ക​ളും ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ 35 സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ലാ​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ വേ​ദ​വ്യാ​സ സൈ​നി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ 80 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ‘AISSEE-2024’ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും സ​മ​ഗ്ര​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബു​ള്ള​റ്റി​നും www.nta.ac.in, https://exams.nta.ac.in/AISSEEൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 650 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 500 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 16 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ഡ്മി​ഷ​നാ​യു​ള്ള ഇ-​കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് https://sainikschool.ncog.gov.in/ecounsellingൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. Show Full Article

News Summary -

Military school entrance exam for classes six and nine on January 21