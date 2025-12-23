Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 8:15 AM IST
    23 Dec 2025 8:15 AM IST

    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് ഐ.​എം.​സി.​എ (2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ജ​നു​വ​രി ആ​റു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് ഐ.​എം.​സി.​എ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്, നാ​ല്, അ​ഞ്ച്, ഏ​ഴ് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബാ​ച്​​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ല്‍ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ് (പ​ഴ​യ സ്കീം-2016 ​മു​ത​ല്‍ 2019 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2013 മു​ത​ല്‍ 2015 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മാ​ര്‍ച്ച് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബി.​കോം ആ​നു​വ​ല്‍ സ്കീം ​അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് (1992 മു​ത​ല്‍ 1997 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റെ​ഗു​ല​ർ/​പ്രൈ​വ​റ്റ്, 1998 മു​ത​ല്‍ 2008 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 1998 മു​ത​ല്‍ 2011 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് പാ​ര്‍ട്ട്-1 ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്) ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2024 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫൈ​ന്‍ ആ​ര്‍ട്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം

    റെ​ഗു​ല​ര്‍ ഫു​ള്‍ ടൈം ​ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല കോ​ഴ്സാ​യ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്‍ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ബേ​ക്ക​റി ആ​ന്‍ഡ് ക​ണ്‍ഫെ​ക്ഷ​ണ​റി ആ​ര്‍ട്സി​ല്‍ (യോ​ഗ്യ​ത-​പ്ല​സ്ടു) ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍-8078786798, 0481 2733292. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്​: www.dasp.mgu.ac.in

