എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷാഫലം
എട്ടാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റര് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്സ് ഐ.എം.സി.എ (2021 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2020 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ജനുവരി ആറുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റര് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്സ് ഐ.എം.സി.എ (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ഏഴ് സെമസ്റ്റർ ബാച്ലര് ഓഫ് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് (പഴയ സ്കീം-2016 മുതല് 2019 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2013 മുതല് 2015 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) മാര്ച്ച് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ബി.കോം ആനുവല് സ്കീം അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ് (1992 മുതല് 1997 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റെഗുലർ/പ്രൈവറ്റ്, 1998 മുതല് 2008 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റെഗുലര്, 1998 മുതല് 2011 വരെ അഡ്മിഷനുകള് പ്രൈവറ്റ് പാര്ട്ട്-1 ഇംഗ്ലീഷ്) ഡിസംബര് 2024 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് മാസ്റ്റര് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം
റെഗുലര് ഫുള് ടൈം ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സായ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന് പ്രഫഷനല് ബേക്കറി ആന്ഡ് കണ്ഫെക്ഷണറി ആര്ട്സില് (യോഗ്യത-പ്ലസ്ടു) ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് ജനുവരി അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫോണ്-8078786798, 0481 2733292. വെബ്സൈറ്റ്: www.dasp.mgu.ac.in
