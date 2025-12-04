Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    4 Dec 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 7:01 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    university news
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    എം.ജി

    പ്രാക്ടിക്കല്‍

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.ബി.സി.എസ്) ബി.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് മോഡല്‍-3 (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്‍സ്, 2017 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്‍സ്) നവംബര്‍ 2025ന്‍റെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 15ന് നടക്കും. ടൈംടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

    ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് (പുതിയ സ്കീം-2025 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) നവംബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 15 മുതല്‍ പാലാ സെന്‍റ് ജോസഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയില്‍ നടക്കും.

    പരീക്ഷാഫലം

    ബി.എസ്.സി അവസാന വര്‍ഷം (1998 മുതല്‍ 2008 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റെഗുലര്‍) ആന്വല്‍ സ്കീം പാര്‍ട്ട്-3 ബോട്ടണി മെയിന്‍ അവസാന സ്പെഷല്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ് ഡിസംബര്‍ 2024 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ഡിസംബര്‍ 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    ബി.എസ്.സി രണ്ടാം വര്‍ഷം (1998 മുതല്‍ 2008 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റെഗുലര്‍) ആന്വല്‍ സ്കീം പാര്‍ട്ട്-3 സബ്സിഡിയറി അവസാന സ്പെഷല്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ് ഡിസംബര്‍ 2024 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ഡിസംബര്‍ 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    Girl in a jacket

    mg university
    MG University News
