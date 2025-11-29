എം.ജി. സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

എം.ജി. സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പ്രാക്ടിക്കല്
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എംഎസ്.സി മൈക്രോബയോളജി (സിഎസ്എസ്)(2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷ പ്രാക്ടിക്കല് ഡിസംബര് രണ്ടു മുതല് നടക്കും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എംഎസ്.aസി ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (സിഎസ്എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് മൂന്ന് മുതല് നടക്കും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ച്ലര് ഓഫ് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് (പുതിയ സ്കീം-2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്റ്റി) നവംബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് മൂന്ന് മുതല് പാലാ സെന്റ് ജോസഫസ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് ആന്ഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയില് നടക്കും. വിവരങ്ങള് വെബ്സൈറ്റില്.
പരീക്ഷ അപേക്ഷ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എംഎ, എംഎസ്.സി, എംഎസ്ഡബ്ല്യു, എംഎജെഎംസി, എംടിടിഎം, എംഎച്ച്എം, എംഎഫ്എ (സിഎസ്എസ്) (2025 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) എംഎല്ഐസി (2025 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) ഡിസംബര് 2025 പരീക്ഷകള്ക്ക് ഡിസംബര് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
