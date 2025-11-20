Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പരീക്ഷ അപേക്ഷ

    കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ (2024 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് തുടങ്ങും. നവംബര്‍ 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ (2022, 2023 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2021 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്‍സ്, 2020 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ അവസാന മെഴ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും. നവംബര്‍ 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ആര്‍ക് (2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 15ന് തുടങ്ങും. നവംബര്‍ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ആര്‍ക് (2022 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019 മുതല്‍ 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 16ന് ആരംഭിക്കും. നവംബര്‍ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    വൈവ വോസി

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.ഡബ്ല്യു (സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്) നവംബര്‍ 2025ന്‍റെ വൈവ വോസി പരീക്ഷകള്‍ നവംബര്‍ 27ന് തുടങ്ങും.

    പരീക്ഷാഫലം

    രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.എസ്.എസ്) എം.ടി.ടി.എം (2024 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2023 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) ജൂണ്‍ 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

