Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:02 AM IST

    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    university news
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​വോ​ക്ക് (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ന​വം​ബ​ര്‍ 17 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 19 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്.​സി ആ​ക്ച്യൂ​രി​യ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ് (സി​എ​സ്എ​സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 19, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ന​വം​ബ​ര്‍ 28, ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​നാ​ട്ട​മി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    ന​വം​ബ​ര്‍ 26 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 27 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 28 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ​എം​സി​എ (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടു മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ര്‍ 21 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 24 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​പി​എ​ഡ് (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2019 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 30 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ര്‍ 27 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 28 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 29 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    വൈ​വ

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ എ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മെ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഡി​സേ​ര്‍ട്ടേ​ഷ​ന്‍ & വൈ​വ, ജ​ന​റ​ല്‍ വൈ​വ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 26 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    സീ​ഡ് ഫ​ണ്ടി​ങി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്‍ സം​രം​ഭ​ക​ത്വം വ​ള​ര്‍ത്താ​നും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വും വി​പ​ണി യോ​ഗ്യ​വു​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് എം.​ജി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സീ​ഡ് ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ പ​ഠ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും (സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​മാ​യ കു​റി​പ്പും അ​നു​ബ​ന്ധ​രേ​ഖ​ക​ളും ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍, മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല, പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി ഹി​ല്‍സ് പി ​ഒ, കോ​ട്ട​യം- 686560 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15ന് ​മു​മ്പാ​യി അ​യ​ക്ക​ണം. (mgu.ac.in)

