Madhyamam
    12 Sept 2025 10:25 AM IST
    12 Sept 2025 10:25 AM IST

    എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം

    കോ​ട്ട​യം: മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്, എം.​എ​സ്​​സി അ​പ്ലൈ​ഡ് ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, എം.​എ​സ്​​സി ബ​യോ​ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മാ​റ്റി​ക്‌​സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള​ള സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ studentportal.mgu.ac.in

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്, എം.​എ​സ്​​സി സു​വോ​ള​ജി, എം.​എ​സ്​​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മൂ​ന്നാം മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2021, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 24ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഏ​ഴു​വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ എ​ട്ടു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്, 2016, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2025) പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും.

    ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​ഫ്.​എ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍ മേ​യ് 2025) പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 16ന്​ ​തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ആ​ര്‍.​എ​ല്‍.​വി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​​ ഫൈ​ന്‍ ആ​ര്‍ട്‌​സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

