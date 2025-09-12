എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

എം.ജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷ ഫലം
കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ്, എം.എസ്സി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എം.എസ്സി ബയോഇന്ഫര്മാറ്റിക്സ് (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുളള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവരങ്ങള്ക്ക് studentportal.mgu.ac.in
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ്, എം.എസ്സി സുവോളജി, എം.എസ്സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് ഫെബ്രുവരി 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി മെഡിക്കല് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2021, 2022 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷ ഒക്ടോബര് 24ന് ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബര് ആറുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ഏഴുവരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ എട്ടുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പ്രാക്ടിക്കല്
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി മെഡിക്കല് ബയോകെമിസ്ട്രി (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016, 2017 അഡ്മിഷനുകള് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ് ആഗസ്റ്റ് 2025) പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷ ഒക്ടോബര് മൂന്നിന് തുടങ്ങും.
ടൈംടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എഫ്.എ (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര് മേയ് 2025) പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര് 16ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്.എല്.വി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈന് ആര്ട്സില് നടക്കും.
