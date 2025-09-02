സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കോട്ടയം: നാലാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in ല്.. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി ബയോടെക്നോളജി (2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് ഫെബ്രുവരി 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
നാലാം സെമസ്റ്റര് (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) ബി.എ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2022 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2018 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര് 15 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി അനലിറ്റിക്കല് കെമിസ്ട്രി (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ഫെബ്രുവരി 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
നാലാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ലര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എുജ്യുക്കേഷന് ആന്റ് സ്പോര്ട്സ് (2022 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2016 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് ഒക്ടോബര് 2024) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
