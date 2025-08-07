Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:27 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    ഒ​മ്പ​താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ (2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍ മാ​ര്‍ച്ച് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സ​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് (ര​ണ്ട് വ​ര്‍ഷ കോ​ഴ്സ് 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റും സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി​യും, 2021, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി മാ​ര്‍ച്ച് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സ​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് എം.​എ​സ്സി ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വൈ​വ വോ​സി

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ബി.​എ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ കോ​ഴ്സ്, സ​മ്മ​ര്‍ ഇ​ന്‍റേ​ണ്‍ഷി​പ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ഇ​വാ​ലു​വേ​ഷ​ന്‍, വൈ​വ വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് പു​തു​പ്പാ​ടി, മ​രി​യ​ന്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​വോ​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടിം​ഗ് ആ​ന്‍റ് ടാ​ക്സേ​ഷ​ന്‍ (പു​തീ​യ സ്കീം-2024 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രു​വ്മെ​ന്‍റ്, 2018 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മെ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11 മു​ത​ല്‍ 13 വ​രെ മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി, പാ​വ​നാ​ത്മാ കോ​ളേ​ജി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:University newsuniversity notificationsEducation NewsM G University News
    News Summary - MG University news
    Similar News
    Next Story
    X