സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റര് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര് അപ്ലിക്കേഷന് (2020 അഡ്മിഷന് റഗുലര് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് മാസ്റ്റര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് ആന്റ് സ്പോര്ട്സ് (രണ്ട് വര്ഷ കോഴ്സ് 2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും സപ്ലിമെന്ററിയും, 2021, 2022 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
നാലാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ് എം.എസ്സി ബയോടെക്നോളജി (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.ബി.എ (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കുള്ള സ്പെഷ്യല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ കോഴ്സ്, സമ്മര് ഇന്റേണ്ഷിപ് റിപ്പോര്ട്ട് ഇവാലുവേഷന്, വൈവ വോസി പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് പുതുപ്പാടി, മരിയന് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസില് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബിവോക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആന്റ് ടാക്സേഷന് (പുതീയ സ്കീം-2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രുവ്മെന്റ്, 2018 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 11 മുതല് 13 വരെ മുരിക്കാശ്ശേരി, പാവനാത്മാ കോളേജില് നടക്കും.
