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    പൊ​തു​സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആ​ദ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയായി എം.​ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റി

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    പൊ​തു​സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആ​ദ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയായി എം.​ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റി
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    എംജി സര്‍വകലാശാല

    കോ​ട്ട​യം: 2025ലെ ​പൊ​തു സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​കൂ​ടി​യാ​ണ് എം.​ജി. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​താ​ര്യ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യി മാ​റും.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ​വേ​ഗം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റും പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ൽ​കു​ന്ന പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ, നി​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ, ഒ​ന്നാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി, ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി.​സി. പ്ര​ഫ. ഡി. ​മാ​വൂ​തു, സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, ഡോ. ​തോ​മ​സ് കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - MG University Becomes the First State University to Implement the Public Services Right Act
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