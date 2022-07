പ്ലസ്​ വൺ അപേക്ഷകർ 80,022; മെറിറ്റ്​ സീറ്റ്​ 45,945 മാത്രം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മ​ല​പ്പു​റം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ 80,022. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി - 76,444, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ - 2,351, ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ - 25, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ - 410 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ഇ​ക്കു​റി ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ 78,224 പേ​രി​ൽ 77,691 പേ​രാ​ണ്​ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ​ത്. 173 സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 43,930 മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ധി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 2015 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​​​ടെ 45,945 മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ​ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം എ​ടു​ത്താ​ൽ 34,077 പേ​ർ​ക്ക്​ പ്ല​സ്​ വ​ണി​ന്​ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. നോ​ൺ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ൽ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ​േക്വാ​ട്ട - 4,644, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ​േക്വാ​ട്ട - 4,026 എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​​ടെ 54,615 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ​േക്വാ​ട്ട​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ​േക്വാ​ട്ട​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും 25,407 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം 69 അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ 11,275 സീ​റ്റ്​ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള മൊ​ത്തം സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 65,890 ആ​കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്, മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട, അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 14,132 പേ​ർ​ക്ക്​ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഓ​പ​ൺ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ - 2790, ഐ.​ടി.​ഐ - 1124, പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ - 1360 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 5274 സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും 8858 പേ​ർ​ക്ക്​ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. Show Full Article

merit seats just 45,945, 80,022 applications in total for plus one