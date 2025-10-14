Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:36 AM IST

    ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ പി.ജി: സംയുക്ത പ്രവേശന പരീക്ഷ നവംബർ ഒമ്പതിന്

    പ്ര​വേ​ശ​നം എ​യിം​സു​ക​ൾ, ജി​പ്മെ​ർ, നിം​ഹാ​ൻ​സ്, ശ്രീ​ചി​ത്ര അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ
    ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി സെ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി സം​യു​ക്ത പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ (ഐ.​എ​ൻ.​ഐ-​സി.​ഇ.​ടി) ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. എ​യിം​സ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​ക്കാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷാ ചു​മ​ത​ല. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. പ​രീ​ക്ഷാ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സും www.aiimsexams.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് മൊ​ത്തം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം മ​തി. 2026 ജ​നു​വ​രി 31ന​കം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, പ​രീ​ക്ഷാ​ഘ​ട​ന, സി​ല​ബ​സ്, അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട തീ​യ​തി മു​ത​ലാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സി​ലു​ണ്ട്.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: 4000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 3200 രൂ​പ. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും അ​പേ​ക്ഷ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ല മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും തെ​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും 24-26 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി വ​രെ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് അ​ന്തി​മ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് അ​റി​യാം. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ എ​യിം​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് വ​രും.

    ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ ‘എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി/​ഒ.​ബി.​സി-​എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്/ മു​ത​ലാ​യ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന​കം അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ മ​റ​ക്ക​രു​ത്. സ്​​പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഐ.​എ​ൻ.​ഐ-​സി.​ഇ.​ടി ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

    യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​യിം​സു​ക​ൾ, ജി​പ്മെ​ർ പു​തു​ച്ചേ​രി, നിം​ഹാ​ൻ​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു, പി​ജി​മെ​ർ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്,​ ശ്രീ​ചി​ത്ര തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എം.​ഡി/​എം.​എ​സ്/​എം.​സി.​എ​ച്ച് (6 വ​ർ​ഷം)/​ഡി.​എം (6 വ​ർ​ഷം)/​എം.​ഡി.​എ​സ്/​എം.​ഡി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സീ​റ്റ് അ​ലോ​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. കൂ​ ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    TAGS:medical pgEdu NewsJoint entrance ExaminationNational Institution
    News Summary - Medical PG in national institutions: Joint entrance exam on November 9
