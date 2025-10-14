ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ പി.ജി: സംയുക്ത പ്രവേശന പരീക്ഷ നവംബർ ഒമ്പതിന്

ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ പി.ജി: സംയുക്ത പ്രവേശന പരീക്ഷ നവംബർ ഒമ്പതിന്text_fields
ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 2026 ജനുവരി സെഷനിലേക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പി.ജി സംയുക്ത പ്രവേശന പരീക്ഷ (ഐ.എൻ.ഐ-സി.ഇ.ടി) നവംബർ ഒമ്പത് ഞായറാഴ്ച നടത്തും. എയിംസ് ന്യൂഡൽഹിക്കാണ് പരീക്ഷാ ചുമതല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവും. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനവും വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ പ്രോസ്പെക്ടസും www.aiimsexams.ac.inൽ ലഭിക്കും.
യോഗ്യത: അംഗീകൃത എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ് മൊത്തം 55 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ വിജയിച്ചവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം മതി. 2026 ജനുവരി 31നകം ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കണം. വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പരീക്ഷാഘടന, സിലബസ്, അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി മുതലായ വിവരങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട്.
അപേക്ഷാഫീസ്: 4000 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 3200 രൂപ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഫീസില്ല. രജിസ്ട്രേഷനും അപേക്ഷയും ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ 21 വൈകീട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ നില മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 24-26 വൈകീട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ സൗകര്യം ലഭിക്കും. നവംബർ ഒന്നിന് അന്തിമ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം. അന്നേദിവസം തന്നെ എയിംസ് വെബ്സൈറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരും.
ആനുകൂല്യത്തിനർഹതയുള്ളവർ ‘എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി/ഒ.ബി.സി-എൻ.സി.എൽ/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്/ മുതലായ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒക്ടോബർ 21 വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സ്പോൺസേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നവംബർ ഏഴുവരെ സ്വീകരിക്കും.
ഐ.എൻ.ഐ-സി.ഇ.ടി ഫലപ്രഖ്യാപനം നവംബർ 15ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് ന്യൂഡൽഹി അടക്കമുള്ള എയിംസുകൾ, ജിപ്മെർ പുതുച്ചേരി, നിംഹാൻസ് ബംഗളൂരു, പിജിമെർ ചണ്ഡിഗഢ്, ശ്രീചിത്ര തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എം.ഡി/എം.എസ്/എം.സി.എച്ച് (6 വർഷം)/ഡി.എം (6 വർഷം)/എം.ഡി.എസ്/എം.ഡി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സുകളിൽ ഓൺലൈൻ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ വഴി പ്രവേശനം നേടാം. കൂ ടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്.
