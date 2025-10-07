Begin typing your search above and press return to search.
    7 Oct 2025 9:01 AM IST
    7 Oct 2025 9:01 AM IST

    കർണാടകത്തിൽ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനം; ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ൽ എം.​ഡി/​എം.​എ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി/​ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ‘നീ​റ്റ്-​പി.​ജി 2025’ 50 പെ​ർ​സെ​​ൈ​ന്റ​ലി​ൽ കു​റ​യാ​തെ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. (കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, സം​വ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല).

    ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ https://cetonline.karnataka.gov.in/KEA/pgetmed2025ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും സീ​റ്റു​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

