Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 4:29 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 4:29 PM IST

    സാ​യു​ധ​സേ​ന​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ

    • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ മൂന്നിനകം
    • 225 ഒഴിവുകൾ
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ​സേ​ന അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​യു​ധ​സേ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ (ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ) തേ​ടു​ന്നു. ആ​കെ 225 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ-169, വ​നി​ത​ക​ൾ- 56).

    യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബി​രു​ദം (ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം). ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം (2024/2025) നീ​റ്റ്-​പി.​ജി അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം. നാ​ഷ​ന​ൽ/​സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. 2025 ജൂ​ലൈ 31ന​കം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി​യു​ള്ള സി​വി​ലി​യ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഇ​വ​ർ വീ​ണ്ടും നീ​റ്റ്-​പി.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല). മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി: 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് 30 ​വ​യ​സ്സ് ക​വി​യ​രു​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 35 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യാ​കാം. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബി​രു​ദ​ക്കാ​ർ 1996 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നു ശേ​ഷ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി​ക്കാ​ർ 1991 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നു ശേ​ഷ​വും ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ആ​ർ​മി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ (ആ​ർ. ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ) 2025 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന്റെ​യും നീ​റ്റ്-​പി.​ജി മാ​ർ​ക്ക്/​പെ​ർ​സെ​ൈ​ന്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രെ​യി​നി​ൽ തേ​ർ​ഡ് എ.​സി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നോ​ൺ എ.​സി ബ​സ് ഫെ​യ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. യോ​ഗ്യ​രാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്കും. ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ൽ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ട​ണം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.join.afns.gov.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 200 രൂ​പ.

    ശ​മ്പ​ളം: ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ/​ത​ത്തു​ല്യ പ​ദ​വി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മാ​യി 61,3000 രൂ​പ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, എം.​എ​സ്.​പി 15,500 രൂ​പ​യും ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യും വീ​ട്ടു​വാ​ട​ക ബ​ത്ത, നോ​ൺ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ങ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്, യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത, ഡ്ര​സ് അ​ല​വ​ൻ​സ്, റേ​ഷ​ൻ അ​ല​വ​ൻ​സ്, പി.​ജി അ​ല​വ​ൻ​സ് മു​ത​ലാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. മേ​ജ​ർ, ല​ഫ്റ്റ​ന​ൻ​സ് കേ​ണ​ൽ പ​ദ​വി​വ​രെ ഉ​​ദ്യോ​ഗ​ക്ക​യ​റ്റ സാ​ധ്യ​ത പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

