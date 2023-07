മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം; അഖിലേന്ത്യാ/ സംസ്ഥാന ക്വോട്ട പ്രവേശന നടപടികൾ -അറിയേണ്ടതെല്ലാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെൻറ​ൽ, ന​ഴ്​​സി​ങ്​ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ www.mcc.nic.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​യ നീ​റ്റ്-​യു.​ജി സ്കോ​റി​നെ/ റാ​ങ്കി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ(​എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്), ഡെൻറ​ൽ (ബി.​ഡി.​എ​സ്) കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യും (എം.​സി.​സി) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റും വെ​വ്വേ​റെ ന​ട​ത്തു​ന്ന കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ സ​മ​യം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​നു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മം വൈ​കാ​തെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട​യും സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യും: നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​റ്റ്-​യു.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ് നീ​റ്റ്-​യു.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ എ​യിം​സ്, ജി​പ്മെ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഡ​ൽ​ഹി, അ​ലീ​ഗ​ഢ്, ബ​നാ​റ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ദ​വി​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള​തും എം.​സി.​സി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന് പു​റ​മെ ബി.​ഡി.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്​​സി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്കും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്നു. www.mcc.nic.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പു​ണെ​യി​ലെ ആം​ഡ് ഫോ​ഴ്‌​സ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ (എ.​എ​ഫ്.​എം.​സി) എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ.​എ​ഫ്.​എം.​സി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക എം.​സി.​സി, എ.​എ​ഫ്.​എം.​സി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഘ​ട്ടം എ.​എ​ഫ്.​എം.​സി ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ 85 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. www.cee.kerala.gov.in വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. നീ​റ്റ് സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​നം. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ സ​മ​യ​ക്ര​മം: * ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​: ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ/ ഫീ​സ​ട​ക്ക​ൽ: ജൂ​ലൈ 20 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ. ചോ​യ്​​സ്​ ലോ​ക്കി​ങ്​/ ഫി​ല്ലി​ങ്​: ജൂ​ലൈ 22 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ: ജൂ​ലൈ 29. രേ​ഖ​ക​ൾ എം.​സി.​സി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ൽ: ജൂ​ലൈ 30ന്. ​പ്ര​വേ​ശ​നം: ജൂ​ലൈ 31 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ നാ​ല്​ വ​രെ. *ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നും ഫീ​സ​ട​ക്ക​ലും: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ 14 വ​രെ. ചോ​യ്​​സ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്​/ ലോ​ക്കി​ങ്​: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 10​ മു​ത​ൽ 15 വ​രെ. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 18. രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ൽ: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 19. പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ൽ: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 20 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ. * മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നും ഫീ​സ​ട​ക്ക​ലും: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ നാ​ല്​ വ​രെ. ചോ​യ്​​സ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്​/ ലോ​ക്കി​ങ്​: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ട്. രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ൽ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്. പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ൽ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ പ​ത്ത്​ മു​ത​ൽ 18 വ​രെ. *സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നും ഫീ​സ​ട​ക്ക​ലും: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ. ചോ​യ്​​സ്​ ​ഫി​ല്ലി​ങ്​/ ലോ​ക്കി​ങ്​: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 26. പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ൽ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30. സീ​റ്റ് സം​വ​ര​ണം ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​റി​റ്റ് 50 സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കം (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) 10 എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി 30 (ഈ​ഴ​വ (EZ) ഒ​മ്പ​ത്, മു​സ്​​ലിം (MU) എ​ട്ട്, പി​ന്നാ​ക്ക ഹി​ന്ദു (BH) മൂ​ന്ന്, ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് ആ​ന്‍ഡ്​​ ആം​ഗ്ലോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ (LA) മൂ​ന്ന്, ധീ​വ​ര (DV) ര​ണ്ട്, വി​ശ്വ​ക​ർ​മ(VK) ര​ണ്ട്, കു​ശ​വ​ൻ (KN) ഒ​ന്ന്, പി​ന്നാ​ക്ക ക്രി​സ്ത്യ​ൻ(BX) ഒ​ന്ന്, കു​ടും​ബി(KU) ഒ​ന്ന്, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി (SC) എ​ട്ട്, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം (ST) ര​ണ്ട്. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സം​വ​ര​ണം ഒ.​ബി.​സി (നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ) 27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കം (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) 10 എ​സ്.​സി 15 എ​സ്.​ടി 7.5 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി - 5 (ഹൊ​റി​സോ​ണ്ട​ൽ സം​വ​ര​ണം) സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ 100 കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 250 മ​ഞ്ചേ​രി 110 പാ​ല​ക്കാ​ട് 100 തൃ​ശൂ​ർ 175 എ​റ​ണാ​കു​ളം 110 ആ​ല​പ്പു​ഴ 175 കോ​ട്ട​യം 175 ഇ​ടു​ക്കി 100 കോ​ന്നി 100 കൊ​ല്ലം പാ​രി​പ്പ​ള്ളി 110 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 250 സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ല​ബാ​ർ -200 വ​യ​നാ​ട് ഡി.​എം വിം​സ് -150 കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കെ.​എം.​സി.​ടി -150 പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എം.​ഇ.​എ​സ് -150 ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പി.​കെ. ദാ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് -150 പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​രു​ണ -100 തൃ​ശൂ​ർ അ​മ​ല -100 തൃ​ശൂ​ർ ജൂ​ബി​ലി മി​ഷ​ൻ -100 എ​റ​ണാ​കു​ളം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ -150 കോ​ല​ഞ്ചേ​രി മ​ല​ങ്ക​ര -100 തി​രു​വ​ല്ല പു​ഷ്പ​ഗി​രി -100 തി​രു​വ​ല്ല ബി​ലീ​വേ​ഴ്സ് ച​ർ​ച്ച് -100 തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ൽ അ​സ്ഹ​ർ -150 പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മൗ​ണ്ട് സി​യോ​ൺ -100 കൊ​ല്ലം ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ -150 കൊ​ല്ലം അ​സീ​സി​യ -100 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ​ഗോ​കു​ലം -150 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​യു.​ടി -100 കാ​ര​ക്കോ​ണം സി.​എ​സ്.​ഐ -150 നീ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത മൊ​ത്തം 720 മാ​ർ​ക്കു​ള്ള നീ​റ്റ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്)​ 137, ഒ.​ബി.​സി/​പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം/ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി (ഒ.​ബി.​സി, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി) 107, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി (ജ​ന​റ​ൽ, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ ) 121, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി (പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം) 108 സ്​​കോ​ർ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റം അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക: മൂ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​ഘ​ട്ട​വും സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് റൗ​ണ്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട്​ മു​ഖ്യ​ഘ​ട്ട​വും മോ​പ്​ അ​പ്​ റൗ​ണ്ടും സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ്ങു​മാ​യി​രു​ന്നു കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ. മോ​പ്​ അ​പ്​ റൗ​ണ്ട്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ത​ൽ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം/ സീ​റ്റൊ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സീ​റ്റൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. സീ​റ്റ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ര​വേ​ശ​ന ​േഡ​റ്റ എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ മ​റ്റ്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തി​നാ​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​തി​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ: അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യ്​​സ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്​/ ലോ​ക്കി​ങ്, അ​​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ റി​സ​ൽ​ട്ട്​ വ​ന്ന​ശേ​ഷം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ അ​പ്​​ലോ​ഡി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി കോ​ള​ജി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​ അ​പ്പോ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം. ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കും. ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത്​ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​തി​യ ചോ​യ്​​സ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ പു​തി​യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ​പ്ര​​വേ​ശ​നം​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലെ സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ റി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി കോ​ള​ജി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. ഈ ​​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ​ അ​പ്​​ഗ്രേ​ഡ്​ ചെ​യ്യാം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​പ്​​ഗ്രേ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലെ സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട്​ സീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലോ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള റൗ​ണ്ടി​ലോ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തെ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത്​ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ റി​സൈ​ൻ ചെ​യ്യു​ക​യോ കോ​ള​ജി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രി​ക്കു​​ക​യോ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​സ​ട​ച്ച്​ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​പ്​​ഗ്രേ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങി പു​തി​യ കോ​ള​ജി​ൽ ചേ​ര​ണം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ന്​ ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​രെ സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ്​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. അല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫീ​സ്​ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ നീ​റ്റ്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ല​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നീ​റ്റ്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ഫീ​സ്​: ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ: 5000 രൂ​പ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക: 2 ല​ക്ഷം രൂ​പ (എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും)

ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ഴി​കെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ: ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ: 1000 രൂ​പ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക: 10000 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​തു​ക യ​ഥാ​ക്ര​മം 500 രൂ​പ/ 5000രൂ​പ ആ​യി​രി​ക്കും. -ര​ണ്ട്​ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫീ​സ്​ അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി. Show Full Article

Medical access; All India/ State Quota Admission Procedure - Everything you need to know