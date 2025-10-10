Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഎം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:32 AM IST

    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    13 ​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ത​ട​ക്കം എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഒ​മ്പ​തി​ന് രാ​ത്രി 11.55 മ​ണി​വ​രെ ന​ൽ​കി​യ ചോ​യി​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ www.mcc.nic.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്​​ട്രേ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. 28ന് ​രാ​ത്രി 11.55ന​കം ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും ഏ​ഴി​നും മ​ധ്യേ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​നം: അ​തേ​സ​മ​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ/​സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ഓ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹ​യ​ർ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഹ​യ​ർ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം www.cee.kerala.inൽ ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​രാ​വി​ലെ 11 വ​രെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ വ​ഴി ​പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​രും ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രും മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​മാ​യി ഓ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​നി ഓ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നേ​ടി​യ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    ​പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ, കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. (ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ 8,10,175 രൂ​പ​യും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ 22,74,006 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് (താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കം) വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക).

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​രാ​വി​ലെ 11 വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 15ന് ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​വും 16ന് ​അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റും പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 22ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 4 മ​ണി​വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ടോ​ക്ക​ൺ ഫീ​സ്: അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ച ഫീ​സ് തു​ക സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​​ത​ത് കോ​ള​ജി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും അ​ട​യ്ക്ക​ണം.

    എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഒ.​ഇ.​സി/​മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ/​ഫീ​സാ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ശ്രീ​ചി​ത്രാ ഹോം, ​ജു​വ​നൈ​ൽ​ഹോം, നി​ർ​ഭ​യ ഹോം ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ടോ​ക്ക​ൺ ഫീ​സ് അ​ട​യ്ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​സ്തു​ത വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മൈ​നോ​റി​റ്റി/​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സീ​റ്റി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം ഫീ​സി​ള​വി​ന് അ​ർ​ഹ​ര​ല്ല. എം.​സി.​സി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച​വ​രെ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ 0471 2332120, 2338487.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NEET UgAllotmentEducaton news
    News Summary - MCC-NEET UG third allotment
    Similar News
    Next Story
    X