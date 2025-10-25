എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട്; രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നവംബർ നാലുമുതൽ

എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട്; രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നവംബർ നാലുമുതൽtext_fields
എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ്/ബി.എസ് സി നഴ്സിങ് കോഴ്സുകളിൽ അഖിലേന്ത്യ േക്വാട്ട, കൽപിത സർവകലാശാലകൾ, കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഫീസടച്ച് ചോയിസ് ഫില്ലിങ്, ലോക്കിങ് നടപടികൾ നവംബർ നാലിനും ഒമ്പതിനും മധ്യേ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
നവംബർ 12ന് സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച കോളജിൽ 13നും 20നും മധ്യേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവേശനം നേടാം. ഷെഡ്യൂളും വിശദാംശങ്ങളും www.mcc.nic.inൽ. സംസ്ഥാനതല സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ നവംബർ 11-14നകം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് എം.സി.സി നിർദേശം. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ നവംബർ 20നകം പ്രവേശനം നേടണം.
സംസ്ഥാന എം.ബി.ബി.എസ്/ ബി.ഡി.എസ് മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ്
എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണർ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർക്ക് ഒക്ടോബർ 28 രാത്രി 11.50 വരെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ/ഡിലീഷൻ/പുനഃക്രമീകരണം എന്നിവക്കുള്ള സൗകര്യം www.cee.kerala.gov.inൽ ലഭ്യമാകും.
