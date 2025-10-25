Begin typing your search above and press return to search.
    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട്; രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നവംബർ നാലുമുതൽ

    ​സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 12ന്
    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട്; രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നവംബർ നാലുമുതൽ
    എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ്/​ബി.​എ​സ് സി ​ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ​േക്വാ​ട്ട, ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഫീ​സ​ട​ച്ച് ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​നും ഒ​മ്പ​തി​നും മ​ധ്യേ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ 13നും 20​നും മ​ധ്യേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ഷെഡ്യൂളും വിശദാംശങ്ങളും www.mcc.nic.inൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 11-14ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് എം.​സി.​സി​ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​വം​ബ​ർ 20ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം.

    സം​സ്ഥാ​ന എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ ബി.​ഡി.​എ​സ് മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്

    എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 രാ​ത്രി 11.50 വ​രെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​ഡി​ലീ​ഷ​ൻ/​പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം www.cee.kerala.gov.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    News Summary - MCC NEET UG Stray Vacancy round
