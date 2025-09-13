Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Sept 2025 9:01 AM IST
    date_range 13 Sept 2025 9:01 AM IST

    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട കൗൺസലിങ് നീട്ടി

    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട കൗൺസലിങ് നീട്ടി
    ​എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് സീ​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി 2025 ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ www.mcc.nic.inൽ ​താ​മ​സി​യാ​തെ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സീ​റ്റു​ക​ളും ചു​വ​ടെ: -ഇ.​എ​സ്.​ഐ.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് (ഇ.​എ​സ്.​െ​എ പ​ദ്ധ​തി) ജ​ന​റ​ൽ (സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത്) 3, ഒ.​ബി.​സി 2, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് 1, എ​സ്.​സി 2, എ​സ്.​ടി 1. -ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ബെ​ൽ​ഗ​വി (ക​ൽ​പി​തം/ പെ​യി​ഡ് സീ​റ്റ് ക്വോ​ട്ട) 158, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സീ​റ്റു​ക​ൾ 30.

    താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്താം അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ന്ദ്ര ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ുക

    TAGS:NEET UgCounsellingsecond phaseEducation News
    News Summary - MCC-NEET UG second phase counselling extended
