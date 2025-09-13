എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട കൗൺസലിങ് നീട്ടി

എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട കൗൺസലിങ് നീട്ടിtext_fields
എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ് സീറ്റുകൾ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കലും എൻ.ആർ.ഐ രേഖകളുടെ പരിശോധന നടപടികളും പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി 2025 രണ്ടാംഘട്ട കൗൺസലിങ്, അലോട്ട്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ www.mcc.nic.inൽ താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും സീറ്റുകളും ചുവടെ: -ഇ.എസ്.ഐ.സി മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹൈദരാബാദ് (ഇ.എസ്.െഎ പദ്ധതി) ജനറൽ (സംവരണം ചെയ്യാത്തത്) 3, ഒ.ബി.സി 2, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് 1, എസ്.സി 2, എസ്.ടി 1. -ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളജ്, ബെൽഗവി (കൽപിതം/ പെയിഡ് സീറ്റ് ക്വോട്ട) 158, എൻ.ആർ.ഐ സീറ്റുകൾ 30.
താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ചോയ്സ് ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ നടത്താം അതേസമയം, കേന്ദ്ര ഷെഡ്യൂളിന് അനുസൃതമായി എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ് രണ്ടാംഘട്ട സംസ്ഥാന ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറുടെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേുക
