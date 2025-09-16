Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    16 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 9:34 AM IST

    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നാളെ

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്/​പ്ര​വേ​ശ​നം 18-25 വ​രെ
    എം.സി.സി-നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നാളെ
    ​എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 15ന് ​രാ​വി​ലെ 8 മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. 18 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജ്, കോ​ഴ്സി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ www.mcc.nic.inൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫീ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ്, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29നും ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നും മ​ധ്യേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് 9-17 വ​രെ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ടി​ൽ (ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്) പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​തു​ട​ങ്ങി 26ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. 29ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. 30നും ​ന​വം​ബ​ർ 5നും ​മ​ധ്യേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം​ നേ​ടാം.സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും മാ​റ്റം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്റ​ൽ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും എം.​സി.​സി ഇ​നി പ​റ​യും പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മാ​റ്റം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​തു​ട​ങ്ങി 25ന് ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് 30 വ​രെ സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.cee.kerala.gov.inൽ ​താ​മ​സി​യാ​തെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

