    date_range 7 Oct 2025 8:50 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 8:50 AM IST

    എം.ബി.ബി.എസ്: പുതിയ സീറ്റുകളിലേക്ക് ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നടത്താം

    പു​തി​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ 147
    എം.ബി.ബി.എസ്: പുതിയ സീറ്റുകളിലേക്ക് ചോയിസ് ഫില്ലിങ് നടത്താം
    ​എം.​സി.​സി-​നീ​റ്റ് യു.​ജി മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി പു​തു​താ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത 147 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​ത്താം. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.mcc.nic.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഹ​രി​യാ​ന, പ​ഞ്ചാ​ബ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ.​എ​സ്.​ഐ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും യു.​പി. ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ഗു​രു​ഗോ​ബി​ന്ദ് സി​ങ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലു​മാ​ണ് സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പു​തു​താ​യി എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത സീ​റ്റു​ക​ളും വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. പു​തി​യ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​നാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സീ​റ്റ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്ങി​ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നീ​ളാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് നി​ര​ന്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം.

