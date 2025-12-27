Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 6:49 AM IST

    എം.ബി.എ (ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ്) പ്രവേശനം; ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന​കം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

    ബ​നാ​റ​സ് ഹി​ന്ദു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ (വാ​ര​ണാ​സി) ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന 2026-28 ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫു​ൾ​ടൈം മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (എം.​ബി.​എ), എം.​ബി.​എ (ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ്-​ഐ.​ബി) പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. https://bhumbaadm.samarth.edu.inൽ ​ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ 59 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്. എം.​ബി.​എ (ഐ.​ബി) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​​മെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം (50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യ​രു​ത്). 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക​യും www.bhu.ac.in/admissionൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 2000 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 1000 രൂ​പ മ​തി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഐ.​ഐ.​എം-​കാ​റ്റ് 2025 സ്കോ​ർ (50 ശ​ത​മാ​നം), അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വ് (20 ശ​ത​മാ​നം), ഗ്രൂ​പ് ച​ർ​ച്ച (15 ശ​ത​മാ​നം) വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം (15 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വെ​യി​റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കി മെ​രി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ഫീ​സ് ഘ​ട​ന: നാ​ല് സെ​മ​സ്റ്റു​ക​ളാ​യു​ള്ള പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഓ​രോ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​നും 30,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സ് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഓ​രോ​ന്നി​നും 6000 രൂ​പ വീ​തം. മെ​സ് ചാ​ർ​ജ് ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

