Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:37 AM IST

    ബി​സി​ന​സ് ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സി​ലും എം.​ബി.​എ

    ബി​സി​ന​സ് ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സി​ലും എം.​ബി.​എ
    പ​ഞ്ചാ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​സി​ന​സ് സ്കൂ​ൾ 2026-28 വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദ്വി​വ​ത്സ​ര ഫു​ൾ​ടൈം മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (എം.​ബി.​എ) എം.​ബി.​എ (ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ്), എം.​ബി.​എ (ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ്), എം.​ബി.​എ (എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്), എം.​ബി.​എ ബി​സി​ന​സ് ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ജ​നു​വ​രി 28ന് ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഹാ​ർ​ഡ് കോ​പ്പി​ക​ൾ ഫെ​​ബ്രു​വ​രി 10 വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സ​മ​ഗ്ര​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​വും https://ubs.puchd.ac.in/ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ (എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ബി.​സി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 45 ശ​ത​മാ​നം മ​തി) കു​റ​യാ​തെ അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദം. സി.​എ/​സി.​എം.​എ/​സി.​എ​സ് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ​യും മ​റ്റും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഐ.​ഐ.​എം-​കാ​റ്റ് 2025 സ്കോ​ർ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. കാ​റ്റ്-2025 സ്കോ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഷോ​ർ​ട്ട്‍ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ഗ്രൂ​പ് ച​ർ​ച്ച​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖ​വും ന​ട​ത്തി മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് ​പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ഫീ​സ് ഘ​ട​ന: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 3250 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1625 രൂ​പ മ​തി.

    വാ​ർ​ഷി​ക ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: എം.​ബി.​എ/​എം.​ബി.​എ-​ഐ.​ബി/​എം.​ബി.​എ-​എ​ച്ച്.​ആ​ർ-31,675 രൂ​പ. എം.​ബി.​എ (ഇ.​പി)-1,35,135 രൂ​പ. എം.​ബി.​എ (ബി.​ഡി.​എ)-​ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് (എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ) എ​ല്ലാ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ർ​ഷി​ക ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്-6000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ.

