Madhyamam
    Edu News
    date_range 27 Sept 2025 7:49 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ എം.​ബി.​എ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ എം.​ബി.​എ
    കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​നം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഭോ​പാ​ലി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എം) 2026-28 ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള എം.​ബി.​എ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഫോ​റ​സ്ട്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്, ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ​സ്​​റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഫി​നാ​ൻ​സ് എ​ന്നീ നാ​ല് എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫു​ൾ​ടൈം റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണി​ത്. ഫോ​റ​സ്ട്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന് 150 സീ​റ്റു​ക​ളും മ​റ്റു കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് 75 സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​ത​വു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ/​ത​ത്തു​ല്യ സി.​ജി.​പി.​എ​യി​ൽ കു​റ​യാ​തെ (എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 45 ശ​ത​മാ​നം മ​തി) അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദം. അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഐ.​ഐ.​എം കാ​റ്റ് 2025/എ​ക്സാ​റ്റ് 2026/ മാ​റ്റ് 2025, 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി/​സി​മാ​റ്റ് 2025, 2026 സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ ഷോ​ർ​ട്ട്‍ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഡ​ൽ​ഹി, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്, ഭോ​പാ​ൽ, ഗു​വാ​ഹ​തി, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: 1500 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 1000 രൂ​പ മ​തി. അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സം​വ​ര​ണ​വും അ​ട​ക്കം സ​മ​ഗ്ര​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://iifm.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ/​ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 7,08,000 രൂ​പ, എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 4,24,800 രൂ​പ, ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം യ​ഥാ​ക്ര​മം 4,72,000 രൂ​പ/2,83,200 രൂ​പ. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് admission@iifm.ac.in എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

