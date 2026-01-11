Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    11 Jan 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:19 AM IST

    ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ എം.ബി.എ; ജനുവരി 19നകം അപേക്ഷിക്കണം

    ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ എം.ബി.എ; ജനുവരി 19നകം അപേക്ഷിക്കണം
    ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ 2026-28 വർഷത്തെ ഫുൾടൈം എം.ബി.എ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ ജനുവരി 19 വൈകീട്ട് നാലുമണി വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കോമേഴ്സ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് നടത്തുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സുകളിലാണ് പഠനാവസരം.

    1. എം.ബി.എ (ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ്-ഐ.ബി), സീറ്റ്- 100.

    2. എം.ബി.എ (ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡവലപ്മെന്റ്-എച്ച്.ആർ.ഡി), സീറ്റ്- 100.

    3. എം.ബി.എ (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്-ബി.എ) സീറ്റ്- 78.

    പ്രവേശന യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മൊത്തം 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം. ഐ.ഐ.എം-കാറ്റ് 2025 സ്കോർ നേടിയിരിക്കണം. അപേക്ഷാഫീസ് 2000 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് 1000 രൂപ. പ്രവേശന വിജ്ഞാപനവും വിവരണ പത്രികയും https://commerce.du.ac.in,https://mbaadmission.uod.ac.in/ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും.

    സെലക്ഷൻ: ഐ.ഐ.എം കാറ്റ് സ്കോർ, മെട്രിക്കുലേഷൻ, പ്ലസ്ടു മാർക്ക്, ഗ്രൂപ് ചർച്ച, വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റും അപ്ഡേറ്റുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.

    കോഴ്സ് ഫീസ്: ട്യൂഷൻ ഫീസ് 1000 രൂപ അടക്കം വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി മൊത്തം 57,279 രൂപയാണ് ഫീസ് നൽകേണ്ടത്. ഹോസ്റ്റൽ, മെസ് സൗകര്യം ലഭിക്കും.

