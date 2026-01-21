ഭാരതീദാസൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ എം.ബി.എtext_fields
ഭാരതീദാസൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (ബിം) തിരുച്ചിറപ്പള്ളി 2026-28 വർഷത്തെ ദ്വിവത്സര ഫുൾടൈം റെസിഡൻഷ്യൽ എം.ബി.എ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 1500 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ മതി. വിശദവിവരങ്ങൾ www.bim.eduൽ ലഭിക്കും.
പ്രവേശന യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം. അവസാനവർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും. 2026 ജൂൺ 30നകം യോഗ്യത തെളിയിക്കണം. പ്രായപരിധിയില്ല.
സെലക്ഷൻ: ഐ.ഐ.എം കാറ്റ് 2025 സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാറ്റ് 2026 സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ജിമാറ്റ് (ജനുവരി 2024-ജനുവരി 2026) സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കി ഗ്രൂപ് ചർച്ചയും വ്യക്തിഗത അഭിമുഖവും നടത്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
എം.ബി.എ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഓപറേഷൻസ് എന്നിവ സ്പെഷലൈസേഷനുകളാണ്. കാമ്പസ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസം, മെസ് സൗകര്യം ലഭിക്കും.
കോഴ്സ് ഫീസ്: ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടക്കം വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി ആദ്യവർഷം 9,32,012 രൂപയും രണ്ടാംവർഷം 9,38,833 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. വാർഷിക മെസ് ഫീസ് 75,000 രൂപ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാം. പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് സഹായം ലഭിക്കും.
