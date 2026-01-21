Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    ഭാ​ര​തീ​ദാ​സ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ എം.​ബി.​എ

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 31ന​കം
    ഭാ​ര​തീ​ദാ​സ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ എം.​ബി.​എ
    ഭാ​ര​തീ​ദാ​സ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (ബിം) ​തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി 2026-28 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദ്വി​വ​ത്സ​ര ഫു​ൾ​ടൈം റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ എം.​ബി.​എ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 1500 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ മ​തി. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.bim.eduൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം. അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. 2026 ജൂ​ൺ 30ന​കം യോ​ഗ്യ​ത തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഐ.​ഐ.​എം കാ​റ്റ് 2025 സ്കോ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ക്സാ​റ്റ് 2026 സ്കോ​ർ അ​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജി​മാ​റ്റ് (ജ​നു​വ​രി 2024-ജ​നു​വ​രി 2026) സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി ഗ്രൂ​പ് ച​ർ​ച്ച​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖ​വും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ​സ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്. കാ​മ്പ​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ താ​മ​സം, മെ​സ് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ്: ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 9,32,012 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷം 9,38,833 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. വാ​ർ​ഷി​ക മെ​സ് ഫീ​സ് 75,000 രൂ​പ. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കാം. പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.bim.edu

    News Summary - MBA at Bharathidasan Institute of Management
