Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഐ.ഐ.ടികളിൽ എം.ബി.എ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:46 AM IST

    ഐ.ഐ.ടികളിൽ എം.ബി.എ പ്രവേശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.ഐ.ടികളിൽ എം.ബി.എ പ്രവേശനം
    cancel
    Listen to this Article

    ​രാ​ജ്യ​ത്തെ 10 ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വ​കു​പ്പ്/​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ 2026-28 വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദ്വി​വ​ത്സ​ര ഫു​ൾ​ടൈം എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മ​​ദ്രാ​സ്, ബോം​ബെ, ഡ​ൽ​ഹി, ധ​ൻ​ബാ​ദ്, ഗു​വാ​ഹ​തി, ജോ​ദ്പു​ർ, കാ​ൻ​പു​ർ, ഖ​ര​ഗ്പു​ർ, റൂ​ർ​ക്കി, മാ​ണ്ഡി ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ത​ത് ​ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളു​ടെ ​വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​ൽ​ഹി ജ​നു​വ​രി 26 വ​രെ​യും ഖ​ര​ഗ് ഐ.​ഐ.​ടി ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചു വ​രെ​യും മ​റ്റ് ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: മി​ക്ക​വാ​റു​മെ​ല്ലാ ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത ഒ​രേ​പോ​ലെ​യാ​ണ്. അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഡി​സി​പ്ലി​നി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ/​ത​ത്തു​ല്യ സി.​ജി.​പി.​എ​യി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പു​രി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/​ടെ​ക്നോ​ള​ജി/ ഫാ​ർ​മ​സി ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ​്സ് ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്/​ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്/​കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം (ഡി​ഗ്രി ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം) ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം.

    ഓ​രോ ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാം, സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ​ഠ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ, അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി, അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്, കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ്, പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് സ​ഹാ​യം മു​ത​ലാ​യ സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IITsmba admissionEdu New
    News Summary - MBA admissions in IITs
    Similar News
    Next Story
    X