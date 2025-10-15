Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:16 AM IST

    ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത്

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ​ചി​ത്ര തി​രു​നാ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​പ്പി​ഡെ​മി​റ്റോ​ള​ജി ചെ​ന്നൈ 2026 വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് (എം.​പി.​എ​ച്ച്) (എ​പ്പി​ഡെ​മി​റ്റോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സി​സ്റ്റം​സ്) പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം, വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക www.nie.gov.in ൽ. ​ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 2026 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി എ​പ്പി​ഡെ​മി​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബി​രു​ദം, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​യു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം വേ​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 1.7.2026ൽ 45 ​വ​യ​സ്സ്. ​ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വും എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി/ ഒ.​ബി.​സി/ പി.​എ​ച്ച് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​വും വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: 600 രൂ​പ. നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം https://nie.gov.in/pages/india-fetp-mph ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​ക​ണം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ശ്രീ​ചി​ത്ര​യും നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​പ്പി​ഡെ​മി​റ്റോ​ള​ജി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖ​വും ന​ട​ത്തി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് സ​ർ​വി​സ​സ് ഫീ​സ് 30,000 രൂ​പ. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ/ ​വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് email: icmnniesph@nie.gov.in. ഫോ​ൺ: 044 26136420.

    TAGS:Public HealthSree Chitra Medical CollegePost Graduate DegreeEducation News
