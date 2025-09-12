Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Sept 2025 10:38 AM IST
    12 Sept 2025 10:38 AM IST

    മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്​: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്​: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​ർ​ഗ​ദീ​പം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ 22 വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ/​എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി (മു​സ്​​ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ (എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും), സി​ഖ്, ബു​ദ്ധ, ജൈ​ന, പാ​ഴ്സി) ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പാണ് മാ​ർ​ഗ​ദീ​പം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് 1500 രൂ​പ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്. കു​ടും​ബ​വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 2,50,000ൽ ​ക​വി​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശ​സാ​ല്കൃ​ത ബാ​ങ്ക് സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. https://margadeepam.kerala.gov.in/ മു​ഖേ​ന ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ്കൂ​ൾ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 0471 2300524, 0471-2302090.

