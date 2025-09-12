മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്​: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ 22 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്കായി (മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ (എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും), സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി) ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പാണ് മാർഗദീപം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്.
കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിര താമസക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് 1500 രൂപ സ്കോളർഷിപ്. കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം 2,50,000ൽ കവിയാൻ പാടില്ല. അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാല്കൃത ബാങ്ക് സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. https://margadeepam.kerala.gov.in/ മുഖേന ഓൺലൈനായി സ്കൂൾതലത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. 0471 2300524, 0471-2302090.
