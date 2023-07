വിദേശ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന് കുത്തൊഴുക്ക്; ചികിത്സ അംഗീകാരമുള്ളവർ നാമമാത്രം

cancel By പി.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​യി പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് 3212 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം. ഈ ​മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ചി​കി​ത്സ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ നി​ര​വ​ധി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​സ്തു​ത​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2020 മു​ത​ലു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 2019ൽ 82 ​പേ​ർ​ക്കാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ 2020, 2021, 2022 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 206, 413, 354 പേ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി.

ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ വ​രെ 260 പേ​രാ​ണ് അം​ഗ​ത്വം നേ​ടി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​തു​താ​യി ചി​കി​ത്സി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​കാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ എ​ണ്ണം ചി​കി​ത്സ അം​ഗീ​കാ​ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന​തി​ൽ വി​ശ​ദ​പ​ഠ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 500-550 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2023ൽ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ അ​റു​നൂ​റി​ലേ​റെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പി​നാ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​യാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ.

സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരാണ് പ്രധാനമായും ചൈ​ന, യു​ക്രെ​യ്ൻ, റ​ഷ്യ, ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ, ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോകുന്ന​ത്.2010ന് ​ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ പോ​യി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു. പ​ഠ​ന​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് ചെ​യ്യ​​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഫോ​റി​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ (എ​ഫ്.​എം.​ജി.​ഇ) പാ​സാ​ക​ണം. അ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അം​ഗ​ത്വ​വും പി​ന്നീ​ട് സ്ഥി​ര അം​ഗ​ത്വ​വും നേ​ടാം. 60 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും എ​ഫ്.​എം.​ജി.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ത്വം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന പ​ല​രും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പ​ല വ​ൻ​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ചി​കി​ത്സ​ക​രേ​റെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

