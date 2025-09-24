Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:40 PM IST

    ഇല്യുമൈൻ ’25: മന്നം ഇസ്‌ലാമിയ കോളജ് വിജയികൾ

    ന​ജ നൗ​റി​ൻ,  ഹ​ന്ന മ​റി​യം

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ കൊ​ളീ​ജി​യ​റ്റ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ​റ​വൂ​ർ മ​ന്നം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ ന​ജ നൗ​റി​ൻ, ഹ​ന്ന മ​റി​യം എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ആ​ലു​വ അ​സ്ഹ​റു​ൽ ഉ​ലൂം കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലി​ഗ്വി​സ്റ്റി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​ദ്, എ. ​നി​ഷ്മ​ൽ ജി​ബി​ൻ, ത​ളി​ക്കു​ളം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ കോ​ള​ജി​ലെ ഇ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നാ​ൻ, ടി.​എ​സ്. അ​ഹ്‌​മ​ദ് ന​ജാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉം​റ പാ​ക്കേ​ജാ​ണ് സ​മ്മാ​നം. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 5000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കും. കോ​ള​ജ് ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​പ്പ​തി​ലേ​റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ 22 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ഗ്രാ​ന്റ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി. ഐ.​ഇ.​സി.​ഐ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ. എം. ​മു​ബ​ഷി​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഐ.​ഇ.​സി.​ഐ, സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ദീ​ഉ​സ്സ​മാ​നും സൈ​റി​സ് എ​ജു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ഹൈ​റ​ലി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

