യു.എൻ സിവിൽസർവീസിലേക്ക് മലയാളികൾക്കും വഴിതുറക്കാം

യു.എൻ സിവിൽസർവീസിലേക്ക് മലയാളികൾക്കും വഴിതുറക്കാംtext_fields
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളിലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയായ യു.എൻ സിവിൽ സർവീസ് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ മാത്രം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കാനും, ലോകസമാധാനം, മനുഷ്യാവകാശം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും സന്നദ്ധരായ പ്രഫഷനലുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണിത്.
യു.എൻ ചാർട്ടറിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം യു.എൻ സംഘടനയോട് പൂർണ വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നിഷ്പക്ഷത, സുതാര്യത, മാനവികത എന്നിവയാണ് ഈ സേവനത്തിെൻറ മുഖമുദ്രകൾ. ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനം മുതൽ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെയുള്ള വിവിധ യു.എൻ ഏജൻസികളായ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ, യുനിസെഫ്, യുനെസ്കോ, യു.എൻ.ഡി.പി, യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആർ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇവർ ലോകസേവനം സാധ്യമാക്കുന്നത്.
പ്രധാന തസ്തികകളും യോഗ്യതകളും
യു.എൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്: പ്രഫഷനൽ ആൻഡ് ഹയർ കാറ്റഗറി: നയരൂപീകരണം, സാങ്കേതിക സഹായം, വിശകലനം തുടങ്ങിയ ഉന്നത ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആഗോളതല നിയമനങ്ങളാണിത്. ഇതിൽ P-1 മുതൽ P-5 വരെയുള്ള പ്രഫഷനൽ ലെവലുകളും, D-1, D-2 എന്നീ ഡയറക്ടർ ലെവലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ബിരുദവും ഓരോ ലെവലിനും അനുസരിച്ച് 2 മുതൽ 15 വർഷം വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് ഇതിന് വേണ്ട യോഗ്യത.
ജനറൽ സർവീസ് കാറ്റഗറി: ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഐ.ടി, സെക്യൂരിറ്റി, മറ്റ് സാങ്കേതിക പിന്തുണ എന്നിവ നൽകുന്ന വിഭാഗമാണിത്. യു.എൻ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ തദ്ദേശീയരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ തസ്തികകളിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുക. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും തസ്തികയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് ഇതിെൻറ മാനദണ്ഡം. നാഷണൽ പ്രഫഷനൽ ഓഫിസേഴ്സ്: ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ യു.എൻ പദ്ധതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെത്തന്നെ നിയമിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. പ്രാദേശികമായ അറിവും ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യവും ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
കരിയർ സാധ്യതകളും പ്രവേശന രീതികളും
യു.എൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്: ആദ്യമായി, യു.എന്നിെൻറ ഔദ്യോഗിക കരിയർ പോർട്ടൽ (careers.un.org / Inspira) വഴി നിരന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി, യുവാക്കൾക്കായി യു.എൻ നടത്തുന്ന വാർഷിക പ്രവേശന പരീക്ഷയായ യങ് പ്രഫഷനൽസ് പ്രോഗ്രാം (YPP) വഴിയും പ്രവേശനം സാധ്യമാണ്. ഓരോ വർഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഈ പരീക്ഷയുടെയും ഇൻറർവ്യൂവിെൻറയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി യു.എൻ ഏജൻസികൾ ഇേൻറൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിൽക്കാലത്ത് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വലിയ സഹായമാകും.
കർത്തവ്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും
യുദ്ധം, പട്ടിണി, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വൈദ്യസഹായവും എത്തിക്കുക, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ യു.എൻ ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ചുമതലകളിൽ പെടുന്നു. കൂടാതെ, പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനം, കോവിഡ് പ്രതിരോധം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ആഗോള ദൗത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം, ലിംഗസമത്വം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയൽ തുടങ്ങിയ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി (SDGs) വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ശമ്പളം, നികുതിയിളവുകൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, മികച്ച മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, ആകർഷകമായ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഈ സർവീസിെൻറ മേന്മകളാണ്. എങ്കിൽപ്പോലും, കടുത്ത മത്സര പരീക്ഷകളെയും അന്താരാഷ്ട്ര അഭിമുഖങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതും, യുദ്ധബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലോ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ഇടങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും, കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിെൻറ വെല്ലുവിളികളാണ്.
സ്വന്തം കരിയറിനൊപ്പം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മേഖലയാണ് യു.എൻ സിവിൽ സർവീസ്. മികച്ച അക്കാദമിക് യോഗ്യതയും കഠിനാധ്വാനവും മാനവിക മൂല്യങ്ങളോടുള്ള ആദരവുമുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികൾക്കും ഈ ആഗോള വേദിയിൽ ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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