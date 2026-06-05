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    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 10:16 AM IST

    യു.എൻ സിവിൽസർവീസിലേക്ക് മലയാളികൾക്കും വഴിതുറക്കാം

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    യു.എൻ സിവിൽസർവീസിലേക്ക് മലയാളികൾക്കും വഴിതുറക്കാം
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    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ലാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യാ​യ യു.​എ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മാ​ത്രം താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റം നി​ൽ​ക്കാ​നും, ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​നം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണി​ത്.

    യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം യു.​എ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യോ​ട് പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വ​സ്ത​ത പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത, സു​താ​ര്യ​ത, മാ​ന​വി​ക​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​െൻറ മു​ഖ​മു​ദ്ര​ക​ൾ. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​നം മു​ത​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളാ​യ ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ, യു​നി​സെ​ഫ്, യു​നെ​സ്കോ, യു.​എ​ൻ.​ഡി.​പി, യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ലോ​ക​സേ​വ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന ത​സ്തി​ക​ക​ളും യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും

    യു.​എ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് ത​രം​തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി: ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണം, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം, വി​ശ​ക​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള​ത​ല നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ൽ P-1 മു​ത​ൽ P-5 വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലെ​വ​ലു​ക​ളും, D-1, D-2 എ​ന്നീ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​വ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ബി​രു​ദ​വും ഓ​രോ ലെ​വ​ലി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ച് 2 മു​ത​ൽ 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് വേ​ണ്ട യോ​ഗ്യ​ത.

    ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​വീ​സ് കാ​റ്റ​ഗ​റി: ഓ​ഫീ​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഐ.​ടി, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, മ​റ്റ് സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. യു.​എ​ൻ ഓ​ഫീ​സ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ക. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ത​സ്തി​ക​യ്ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​െൻറ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ്: ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക രാ​ജ്യ​ത്തെ യു.​എ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​ത്ത​ന്നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ അ​റി​വും ഭാ​ഷാ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന രീ​തി​ക​ളും

    യു.​എ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്: ആ​ദ്യ​മാ​യി, യു.​എ​ന്നി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​രി​യ​ർ പോ​ർ​ട്ട​ൽ (careers.un.org / Inspira) വ​ഴി നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും നേ​രി​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ യ​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം (YPP) വ​ഴി​യും പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഇ​ൻ​റ​ർ​വ്യൂ​വി​െൻറ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഇ​േ​ൻ​റ​ൺ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കും.

    ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും

    യു​ദ്ധം, പ​ട്ടി​ണി, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ബാ​ധി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​ർ​പ്പി​ട​വും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വും എ​ത്തി​ക്കു​ക, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ് ദു​ർ​ബ​ല​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ യു.​എ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, പോ​ളി​യോ നി​ർ​മ്മാ​ർ​ജ്ജ​നം, കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​രോ​ധം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഗോ​ള ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദാ​രി​ദ്ര്യ​നി​ർ​മ്മാ​ർ​ജ്ജ​നം, ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം ത​ട​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി (SDGs) വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ളം, നി​കു​തി​യി​ള​വു​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മി​ക​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​സ​ർ​വീ​സി​െൻറ മേ​ന്മ​ക​ളാ​ണ്. എ​ങ്കി​ൽ​പ്പോ​ലും, ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും, യു​ദ്ധ​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലോ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തും, കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​െൻറ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    സ്വ​ന്തം ക​രി​യ​റി​നൊ​പ്പം ലോ​ക​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് യു.​എ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ്. മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് യോ​ഗ്യ​ത​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:civil servicemalayalisgulfsaudiarabia
    News Summary - Malayalis can also enter the UN civil service
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