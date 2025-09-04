Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Sept 2025 7:32 AM IST
    നൂ​റു​മേ​നി വി​രി​ഞ്ഞ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി

    നൂ​റു​മേ​നി വി​രി​ഞ്ഞ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി
    1. സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ്, 2. ആ​വ​ണി ര​മേ​ഷ്, 3. ടി.​കെ.​ഹി​ബ ഫാ​ത്തി​മ, 4. ശ​ര​ത് കൃ​ഷ്ണ, 5. നി​യാ നി​ഷാ​ന്ത്, 6. മീ​ര കൃ​ഷ്ണ, 7. എ​സ്. ചൈ​ത​ന്യ,8. പി.​എം. മ​ഹാ​ല​ക്ഷ്മി, 9. അ​മീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​മ, 10. ആ​രി​ഫ ഫി​റോ​സ്, 11. ഷം​നാ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, 12. കെ.​എ. അ​നു​ശ്രീ, 13. എ.​ ആ​ർ​ദ്ര. 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സീ​നി​യ​ർ ഹ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സാ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി കൊ​യ്ത് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ 13 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്തും മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 22ന് ​ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഇ​തോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പു​തു​ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ കോ​ഴ്സ് ആ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി. അ​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഷാ തു​ല്യ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി കോ​ഴ്സ് വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, ആ​മ്പ​ൽ എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ഭ​വ​നും നേ​രി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യും സി ​ഡോ​ട്ടി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ ശി​വ​ദാ​സി​ന്റെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക അ​മ്പി​ളി ശി​വ​ദാ​സി​ന്റെ​യും മ​ക​ളും ബി.​ആ​ർ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ സേ​തു ല​ക്ഷ്മി​ദാ​സ് 100ൽ 97 ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ഈ​സ്റ്റ് സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ കൈ​ര​ളി വെ​ൽ ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ ര​മേ​ഷി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​വി.​കെ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ എം.​പി. ജി​ഷ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ആ​വ​ണി ര​മേ​ഷ് 95 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. വെ​സ്റ്റ് സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ രാ​ജ രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ആ​വ​ണി ര​മേ​ഷ്.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ മ​ല​യാ​ള പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ അ​മീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​മ (85 മാ​ർ​ക്ക്), ആ​രി​ഫ ഫി​റോ​സ് (90), ടി.​കെ. ഹി​ബ ഫാ​ത്തി​മ (89), നോ​ർ​ത്ത് സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ ക​ലാ​കൈ​ര​ളി പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ശ​ര​ത് കൃ​ഷ്ണ (82), നി​യാ നി​ഷാ​ന്ത് (88), മീ​ര കൃ​ഷ്ണ (89), എ​സ്. ചൈ​ത​ന്യ (93), പി.​എം. മ​ഹാ​ല​ക്ഷ്മി (92), മൈ​സൂ​രി​ലെ സു​ധ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഷം​നാ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (86), കെ.​എ. അ​നു​ശ്രീ (89), മൈ​സൂ​രി​ലെ മു​ദ്ര മ​ല​യാ​ള വേ​ദി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി എ. ​ആ​ർ​ദ്ര (92) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ണി ര​മേ​ഷ്, സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​യും ഇ​രു​വ​രും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൈ​മാ​റു​ന്ന ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്.ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ജെ​സ്ന നൂ​ർ, ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എം.​പി. ജി​ഷ, ജെ. ​വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി, സി.​എ. ത്രേ​സ്യാ​മ്മ. പി.​വി. അ​മ്പി​ളി, അ​ഡ്വ. ബു​ഷ്റ വ​ള​പ്പി​ൽ, ഗീ​ത ശ​ശി​കു​മാ​ർ, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ഒ. ​സു​ധ എ​ന്നീ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

