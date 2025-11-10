Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:04 PM IST

    ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം പെ​രു​മ; പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം, ക​ണ്ണൂ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    school science fair
    cancel
    camera_alt

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം ടീം

    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ നാ​ലു​ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം. 1548 പോ​യ​ൻ​റ് നേ​ടി​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ഹാ​ട്രി​ക്ക് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 1487 പോ​യ​ന്‍റ് വീ​തം നേ​ടി​യ പാ​ല​ക്കാ​ടും ക​ണ്ണൂ​രും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ക​ണ്ണൂ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​യി.

    1477 പോ​യ​ന്‍റ് നേ​ടി​യ തൃ​ശൂ​രാ​ണ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ, ഗ​ണി​ത മേ​ള​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം, സാ​മൂ​ഹ്യ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഐ.​ടി മേ​ള​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ദ്വാ​ര​ക എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 164 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    140 പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള കാ​സ​ർ​കോ​ട് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ദു​ർ​ഗ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​തും 135 പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി കൂ​മ്പ​ൻ​പാ​റ ഫാ​ത്തി​മ മാ​താ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​മേ​ഷ് എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ.​ഡി.​പി.​ഐ സി.​എ. സ​ന്തോ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​ഡി.​പി.​ഐ ആ​ർ.​എ​സ്. ഷി​ബു, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല, പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ചീ​ഫ് പ്ലാ​നി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ദീ​പ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി.​ഡി.​ഇ സ​ലീ​ന ബീ​വി, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി.​ഇ.​ഒ ആ​സി​ഫ് അ​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​സ​പ്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു വി​ജ​യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ന് മു​ന്നേ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി മ​ട​ങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school science fairLatest NewsMalappuram
    News Summary - Malappuram district won Kerala School Science Fair
    Similar News
    Next Story
    X