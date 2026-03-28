    date_range 28 March 2026 7:45 AM IST
    date_range 28 March 2026 7:45 AM IST

    പഠനവും കരിയറും ഇനി ആഘോഷമാക്കാം; ‘മാധ്യമം എ​ജു​ക​ഫെ’ പു​തി​യ സീ​സ​ണിന് തു​ട​ക്കം

    ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    മാധ്യമം എജുകഫെ 2026 ലോഗോ പ്രകാശനം ‘ഫ്യൂച്ചർ’ ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലനും ‘മാധ്യമം’ സി.ഇ.ഒ പി.എം. സാലിഹും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ടർമാരായ ലിനീഷ് കൊടിയാട്ട്, മുഹമ്മദ് ജാബിർ, അഷിമ ജോഷി, മാധ്യമം ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസ് കൺട്രി ഹെഡ് കെ. ജുനൈസ്, കോഴിക്കോട് ബ്യൂറോ ചീഫ് ഹാഷിം എളമരം, ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസ് മാനേജർ ആനന്ദൻ നെല്ലിക്കോട്ട് എന്നിവർ സമീപം

    കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ-കരിയർ മേളയായ ‘മാധ്യമം എജുകഫെ’യുടെ പുതിയ സീസണ് തുടക്കം. എജുകഫെ 2026 ലോഗോ ‘ഫ്യൂച്ചർ’ ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലനും ‘മാധ്യമം’ സി.ഇ.ഒ പി.എം. സാലിഹും ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു. മാധ്യമം ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസ് കൺട്രി ഹെഡ് കെ. ജുനൈസ്, മാധ്യമം കോഴിക്കോട് ബ്യൂറോ ചീഫ് ഹാഷിം എളമരം, ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ടർമാരായ ലിനീഷ് കൊടിയാട്ട്, മുഹമ്മദ് ജാബിർ, അഷിമ ജോഷി, മാധ്യമം ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസ് മാനേജർ ആനന്ദൻ നെല്ലിക്കോട്ട് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    ‘ഫ്യൂച്ചർ’ ആണ് ഇത്തവണ എജുകഫെ മുഖ്യപ്രായോജകർ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ മികച്ച അധ്യാപകരുടെ സേവനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസ്റൂമുകളിലും ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന നൂതന ഹൈബ്രിഡ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ‘ഫ്യൂച്ചർ’. ഭാവിഡോക്ടർമാരെയും എൻജിനീയർമാരെയും വാർത്തെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നീറ്റ്, ജെ.ഇ.ഇ കോച്ചിങ്ങിനായി ‘ഫ്യൂച്ചർ പവേർഡ് ബൈ ഗോകുലം’ എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ‘മീ ഫ്രണ്ട്’ ഇവന്റ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന മേള ഏപ്രിൽ 17, 18 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ടും 21, 22ന് മലപ്പുറത്തും 24, 25ന് കൊച്ചിയിലുമായാണ് നടക്കുക.

    ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള 500-ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 100ലേറെ പാനലിസ്റ്റുകൾ, പ്രഗത്ഭ ട്രെയിനർമാർ നയിക്കുന്ന സെഷനുകൾ എന്നിവ മേളയിലുണ്ടാകും. എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ എക്സ്പോ, സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്, എജുടെയിൻമെന്റ് സോൺ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാം.

    പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് www.myeducafe.com വഴി മുൻകൂട്ടി സീറ്റുറപ്പിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൾ ബുക്കിങ്ങിനും വിവരങ്ങൾക്കുമായി 96450 09444 എന്ന നമ്പറിലോ events@madhyamam.com എന്ന മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

