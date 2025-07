ഇംഗ്ലീഷ് പാഠത്തിൽ നീണ്ട വാക്യങ്ങൾ, കടുകട്ടി വാക്കുകൾ; എൻ.‌സി‌.ആർ.‌ടി എട്ടാം ക്ലാസ് പുസ്തകം പഠനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ

ന്യൂഡൽഹി: നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എജുക്കേഷനൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻ‌.സി.‌ഇ‌.ആർ‌.ടി) ഈ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നീണ്ട വാക്യങ്ങളും ഹിന്ദി-സംസ്കൃത പദങ്ങളും. ഇത് പഠനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.

ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മുൻ ഡീനും എൻ‌.സി.‌ആർ.‌ടിയുടെ പ്രാഥമിക പാഠപുസ്തക വികസന സമിതിയുടെ മുൻ ചെയർപേഴ്‌സനുമായ പ്രഫസർ അനിത രാംപാൽ, പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകമായ ‘പൂർവി’ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

‘ഒരു ഭാഷാ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ സങ്കീർണമായ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മുതിർന്ന വായനക്കാർക്ക് പോലും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയാണിതിൽ. പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നീണ്ട വാക്യങ്ങളുടെ പദാവലിയും ഘടനയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാഷ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നും’ അനിത രാംപാൽ പറഞ്ഞു.

എട്ടാംക്ലാസ് പുസ്തകത്തിലെ ‘വീര്യത്തിന്റെ ഒരു കഥ’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ ‘beacon of inspiration’ (പ്രചോദനത്തിന്റെ ദീപം), ‘conspicuous bravery’ (പ്രകടമായ ധൈര്യം), ‘tenacity and valour’ (ദൃഢനിശ്ചയവും വീര്യവും), resolute(ദൃഢനിശ്ചയം), ‘eerily silent’ (അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിശബ്ദത), ‘valorous tales’ (വീരകഥകൾ), ‘filling magazines’(മാസികകൾ നിറക്കൽ), ‘serve the nation with distinctions’(വ്യത്യസ്തതയോടെ രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കുക), ‘Testament to discipline and dedication’ (അച്ചടക്കത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം) തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

റാംപാലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പരിചിതമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വാക്യങ്ങളിലൂടെയാവണം കുട്ടികൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ വാക്കുകളുടെ അർഥം ഊഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഭാഷാ പുസ്തകങ്ങൾ പല മുതിർന്നവർക്കും പോലും അപരിചിതമോ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ ആയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല’ എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്‌കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയോ ഒരു പരമ്പര ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പദങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന താൽപര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും മനഃപാഠ പഠനം മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, പ്രാഥമിക ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ‘ഒരു പ്രശ്നകരമായ അജണ്ടയാണ്’ എന്നും ഇത് ദേശസ്നേഹത്തെ ‘ശത്രുക്കളെയോ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയോ’ തകർക്കുന്ന അക്രമാസക്തവും ആക്രമണാത്മകവുമായ പ്രവൃത്തിയാക്കി ചുരുക്കുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ മികച്ച കവിതകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കാത്ത ‘ഹാർവെസ്റ്റ് ഹൈം’, കുട്ടികളെ കർഷകരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് രാംപാൽ പറഞ്ഞു. കർഷകരെ അവരുടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാനും ഹിന്ദു ദൈവമായ ‘ബ്രഹ്മാവിനോടുള്ള’ പൂർണമായ നന്ദിയും അടിമത്തവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കാനുമാണ് ഇതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രചോദനമായതെന്ന് തോന്നുന്നു- രാംപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എട്ടാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉന്നത പാഠപുസ്തക തയ്യാറാക്കുന്ന സമിതി യഥാർത്ഥ കവിതയിലെ ‘ബ്രഹ്മ’ എന്ന വാക്ക് ഒരു വിശദീകരണവുമില്ലാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ‘ദൈവം’ എന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു എന്നതിൽ തനിക്ക് കൗതുകമുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ‘ഭൂമി എന്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ അവളുടെ കുട്ടിയാണ്’ എന്ന് നിർദേശിക്കാൻ അഥർവ്വ വേദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകവും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ദ്വിഭാഷാ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭാഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നത് ഒരു സാർവത്രിക മാനദണ്ഡമാണ് എന്ന് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗണേഷ് ദേവി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ സങ്കീർണ്ണമായ പദങ്ങളുടെയും ഹിന്ദി, സംസ്കൃത വാക്യങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തേടി എൻ.‌സി.‌ഇ‌.ആർ.‌ടി ഡയറക്ടർ ദിനേശ് പ്രസാദ് സക്ലാനിക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.