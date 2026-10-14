മലയാളത്തിലും എഴുതാം; എൽഎൽബി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ദ്വിഭാഷാ രീതിയിൽ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി

മലയാളത്തിലും എഴുതാം; എൽഎൽബി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ദ്വിഭാഷാ രീതിയിൽ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിയമപഠന പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ സുപ്രധാന മാറ്റം. വരുന്ന അധ്യയന വർഷം മുതൽ എൽഎൽ.ബി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ദ്വിഭാഷാ രീതിയിൽ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി.
വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യവും മാതൃഭാഷാ നയവും മുൻനിർത്തി, എൽ.എൽ.ബി പ്രവേശന പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ നൽകിയ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. മലയാളം ഐക്യവേദി നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
ചോദ്യപേപ്പർ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും പരീക്ഷയുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും നിയമ പരിജ്ഞാനമുള്ള വിദഗ്ധരുടെ പാനൽ രൂപവത്കരിക്കുക, ആധുനിക സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഗണിച്ച് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാകും പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുക. വിവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അർഥവ്യത്യാസമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടായാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യമാണ് അന്തിമമായി പരിഗണിക്കുകയെന്ന വ്യവസ്ഥയും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
പരീക്ഷ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് നിയമപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായാണ് എൽ.എൽ.ബി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽകൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പരിഷ്ക്കാരം.
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