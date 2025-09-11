Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_right‘കേരള’യിൽ അടിയന്തിര...
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:49 PM IST

    ‘കേരള’യിൽ അടിയന്തിര സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം വിളിക്കാൻ വി.സിക്ക്​ കത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala University
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​​ടെ പ​ശ്​​ചാ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ 16 ഇ​ട​ത്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വൈ​സ് ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി.

    സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സി​ൻ​ഡി​​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി.​സി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് വി.​സി​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ള്യ​ത വെ​ടി​ഞ്ഞ് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി.​സി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vice chancellorKerala UniversityHigh courtsyndicate meeting
    News Summary - Letter to VC to call emergency syndicate meeting at Kerala University
    Similar News
    Next Story
    X