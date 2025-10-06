Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:37 AM IST

    ഒമ്പത്​, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ ലബോറട്ടറി പരിശീലനം നിർബന്ധമാക്കുന്നു

    • സ​യ​ൻ​സി​ലെ സി.​ഇ മാ​ർ​ക്കി​ൽ പ​കു​തി ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​
    • ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ പ്ല​സ്​ വ​ണ്ണി​നും ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ
    symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പേ​രി​ലൊ​തു​ങ്ങി പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഹൈ​സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളെ ജീ​വ​ൻ​വെ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മ്പ​ത്, പ​ത്ത്​ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ശാ​സ്ത്ര​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലാ​ബ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി ത​യാ​റാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ര​ന്ത​ര മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കു​ന്ന 20 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ പ​കു​തി ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പേ​രി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ത്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​​ക്കേ​ണ്ട റെ​ക്കോ​ഡ്​ ബു​ക്കും പ​ഠ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി സി.​ഇ മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ശ്​​ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്​ ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റും. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ലാ​ബ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:higher secondaryEdu News
    News Summary - Laboratory training made mandatory in classes 9 and 10
