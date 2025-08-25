Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകെ.ടി.യു, ഡിജിറ്റൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:43 AM IST

    കെ.ടി.യു, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി.സി നിയമനം:​ വിജ്ഞാപനമായി

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    കെ.ടി.യു, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി.സി നിയമനം:​ വിജ്ഞാപനമായി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​​​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ വിജ്ഞാപനമി​റ​ക്കി സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. കോ​ട​തി നോ​ഡ​ൽ വ​കു​പ്പാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ വിജ്ഞാപ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി സു​ധാ​ൻ​ഷു ധൂ​ലി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​പേ​രെ വീ​തം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചം​ഗ സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ സു​ധാ​ൻ​ഷു ധൂ​ലി​യ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വൈ​കാ​തെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ജ്​​ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ 61 വ​യ​സ്സ്​ ക​വി​യ​രു​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്​​തി​ക​യി​ലോ, പ്ര​ശ​സ്​​ത ഗ​വേ​ഷ​ണ/ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ഭ​ര​ണ​സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലോ പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ​രി​ച​യം വേ​ണം. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്​​ഥ ചെ​യ്​​ത രീ​തി​യി​ൽ നാ​ല്​ വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​ന കാ​ലാ​വ​ധി.

    സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഘ​ട​ന, ആ​ര്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണം, ആ​ര്​ നി​യ​മ​ന വി​ജ്​​ഞാ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യെ ചൊ​ല്ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വ​ർ​ണ​റും സ​ർ​ക്കാ​റും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്കം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബ​ദ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി ഇ​റ​ക്കി സ്​​ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച് മൂ​ന്നി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പേ​രു​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണം. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ചാ​ൻ​സ​ല​റോ​ട്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാം. പേ​രു​ക​ളി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ചാ​ൻ​സ​ല​റെ അ​റി​യി​ക്കാം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക്​ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഫ​യ​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:apj abdul kalam technological universityDigital University keralaVice ChancellorsKerala News
    News Summary - KTU, Digital University VC appointment
    Similar News
    Next Story
    X